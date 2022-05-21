Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:19

С оторванной снарядом руки ногти стричь не надо. Но это не значит, что их вообще не надо стричь. От того, что стали гибнуть тысячи молодых и здоровых от снарядов, старики болеть омикроном не перестали. Другое дело, что он действительно "почти грипп" и цена жизни стариков на фоне смертей молодежи резко снизилась.Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на сайт открытых данных “Опендатабот” отмечает, что до начала пандемии в марте умирало в среднем 160 тысяч. В марте 2022 года этот показатель составил 201 тысячу, из них смертей от ковида – 30,2 тысячи.Десяточку можно списать на войну.И ещё по Мордору:С начала эпидемии мы видели достаточно четкую зависимость – избыточная смертность росла на фоне роста смертности от ковида и наоборот. Но в марте мы видим необычную картину – ковид отступил, а избыточная смертность увеличилась. Мы затрудняемся сказать, связано это с военными потерями, или есть другое объяснение», – пишет телеграм-канал MMI.