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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 56
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
13%
7
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
39%
22
Зробив 2 щеплення і досить
7%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
36%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Маски еще носить нужно?
Volos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:28

  Volos написав:Маски еще носить нужно?


Обов'язково :mrgreen: У нас карантин до 31 травня 2022.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я зараз коли бачу когось в масці то це прям як дивина вже, флешбек у недавнє минуле)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:02

  Volos написав:Маски еще носить нужно?

Каким-то образом вирус самоликвидировался, в подтверждение чего, например, сотрудники моего почтового отделения любезно предложили мне снять маску, когда я зашел, чтобы отправить юридическую корреспонденцию за пределы нашего государства.
К сожалению, эта проблема с течением времени неожиданно переродилась в более серьезную, которую в своем особом мнении (пункт 57) судья Евросуда Пауло Пинто де Альбукерке приравнял к шовинизму, который позволяет его приверженцам извлекать материальную выгоду для себя и для своего класса:
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189067
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

я еще до войны писал о том что тех кого убивают войной не убивают вирусом на примере Емена
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:56

обезьянья оспа

Случаи заражения уже выявлены в шести странах: Франция, Италия, Швеция, Великобритания, Бельгия, Австралия.

что важно знать:

— Эта инфекция передаётся контактным и воздушно-капельным путём.

— Инкубационный период от 6 до 21 дня.

— Симптомы: температура, головная боль, отёки, слабость.

— В 95% случаев на 1-3 день проявляется кожная сыпь в основном на руках и ногах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:19

С оторванной снарядом руки ногти стричь не надо. Но это не значит, что их вообще не надо стричь. От того, что стали гибнуть тысячи молодых и здоровых от снарядов, старики болеть омикроном не перестали. Другое дело, что он действительно "почти грипп" и цена жизни стариков на фоне смертей молодежи резко снизилась.


Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на сайт открытых данных “Опендатабот” отмечает, что до начала пандемии в марте умирало в среднем 160 тысяч россиян. В марте 2022 года этот показатель составил 201 тысячу, из них смертей от ковида – 30,2 тысячи.

https://www-svoboda-org.cdn.ampproject. ... 34154.html
Десяточку можно списать на войну.

И ещё по Мордору:
С начала эпидемии мы видели достаточно четкую зависимость – избыточная смертность росла на фоне роста смертности от ковида и наоборот. Но в марте мы видим необычную картину – ковид отступил, а избыточная смертность увеличилась. Мы затрудняемся сказать, связано это с военными потерями, или есть другое объяснение», – пишет телеграм-канал MMI.

https://kapital-rus.ru/articles/article ... i_v_marte/
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:27

  Igneus написав:К сожалению, эта проблема с течением времени неожиданно переродилась в более серьезную, которую в своем особом мнении (пункт 57) судья Евросуда Пауло Пинто де Альбукерке приравнял к шовинизму, который позволяет его приверженцам извлекать материальную выгоду для себя и для своего класса:
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189067


новости в юридическом аспекте появляются.

India's Supreme Court overturns mandatory Covid-19 vaccination policy

https://www.msn.com/en-ae/news/world/india-s-supreme-court-overturns-mandatory-covid-19-vaccination-policy/ar-AAWRL6h

Italian Court Rules Mandatory Vaccination Unconstitutional, 'Fatal Side Effects' too Risky

https://rairfoundation.com/italian-court-rules-mandatory-vaccination-unconstitutional-fatal-side-effects-to-risky-video/
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:обезьянья оспа


мутная тема

Disease outbreak news: Monkeypox – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

On 13 May 2022, WHO was notified of two laboratory confirmed cases and one probable case of monkeypox, from the same household, in the United Kingdom. On 15 May, four additional laboratory confirmed cases have been reported amongst Sexual Health Services attendees presenting with a vesicular rash illness and in gay, bisexual, and other men who have sex with men (GBMSM).


https://african.business/2022/05/apo-newsfeed/disease-outbreak-news-monkeypox-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland/

On 13 May 2022, WHO was notified of two laboratory confirmed cases and one probable case of monkeypox, from the same household, in the United Kingdom. On 15 May, four additional laboratory confirmed cases have been reported amongst Sexual Health Services attendees presenting with a vesicular rash illness in men who have sex with men (MSM).


https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON383

To date, 15 suspected cases have been identified on the island of Montreal, as well as one on the South Shore and one on the North Shore. The infected are mainly men who had sexual relations with other men, between the ages of 30 and 55.


https://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-public-health-authorities-to-hold-briefing-on-monkeypox

можно сказать еще и за шум о гепатите неизвестного вида поражающего детей
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:58

  Volos написав:Маски еще носить нужно?

укргаз и приват - надо, в остальных местах нет. в привате маска - это что-то. подхожу к менеджеру - пластиковую карту можно получить к цифровой? Да, конечно, только маску оденьте - одел.
Нашла карту, привязала, дала мне, а теперь... снимите маску, чтобы сфоткать с картой...
:twisted:
ol_zy
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