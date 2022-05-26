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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5017501850195020

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 58
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
38%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
5
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:25

:)
  ol_zy написав:
  Volos написав:Маски еще носить нужно?

укргаз и приват - надо, в остальных местах нет. в привате маска - это что-то. подхожу к менеджеру - пластиковую карту можно получить к цифровой? Да, конечно, только маску оденьте - одел.
Нашла карту, привязала, дала мне, а теперь... снимите маску, чтобы сфоткать с картой...
:twisted:

Все потому что карта - она же козырная! Маску бьет на раз.
antey1969
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ЛОБ

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