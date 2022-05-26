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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 тра, 2022 18:25
ol_zy написав: Volos написав:
Маски еще носить нужно?
укргаз и приват - надо, в остальных местах нет. в привате маска - это что-то. подхожу к менеджеру - пластиковую карту можно получить к цифровой? Да, конечно, только маску оденьте - одел.
Нашла карту, привязала, дала мне, а теперь... снимите маску, чтобы сфоткать с картой...
Все потому что карта - она же козырная! Маску бьет на раз.
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