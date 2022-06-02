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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5017501850195020

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 58
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
38%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
5
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:25

:)
  ol_zy написав:
  Volos написав:Маски еще носить нужно?

укргаз и приват - надо, в остальных местах нет. в привате маска - это что-то. подхожу к менеджеру - пластиковую карту можно получить к цифровой? Да, конечно, только маску оденьте - одел.
Нашла карту, привязала, дала мне, а теперь... снимите маску, чтобы сфоткать с картой...
:twisted:

Все потому что карта - она же козырная! Маску бьет на раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:46

Страшний ковід не відступає )))

Карантин продовжено до 1 вересня 2022. Постанова КМУ №630 від 27.05.22.

Отже, в кого третє або четверте щеплення вже прострочені/підгорають, терміново тре бігти на ширку, щоб поновити свій захист :D :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:25

Країна чудес ;)

Марь Іванна, сідітє дома!(с)

Термін дії сертифікату про вакцинацію від коронавірусу продовжили, тепер у "Дії" він буде дійсним 1,5 роки від дати щеплення. :shock: (Як вам таке, Пфайзер & ко?)
Як повідомляють у відомстві, МОЗ разом з Міністерством цифрової трнансформації України та НСЗУ Національна служба здоров'я України ухвалили рішення залишити в "Дії" сертифікат про щеплення від коронавірусу. Таким чином він буде дійсним 545 днів з дати щеплення.
https://novyny.live/covid-19/v-ukraine- ... 44002.html

Михайло Радуцький заявив, що в Україні знов фіксують спалах інфікування коронавірусом.
«На жаль, ми не подолали Covid. На жаль, люди хворіють. Серед тих, хто приходить на тестування, ми фіксуємо щонайменше 4000 випадків на тиждень. Наразі у нас 1500 госпіталізованих і 29 000 активних випадків.»
https://novyny.live/covid-19/covid-19-v ... 46143.html

Нагадаємо, що станом на 24 лютого кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 4 809 624 випадків коронавірусу (+25 789 за добу)
https://zaxid.net/statti_tag50974/

На всяк випадок, у Британії за останній тиждень +8000 нових випадків. (Мабуть, досі поголовно тестують :wink: )
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:35

  fler написав:
Термін дії сертифікату про вакцинацію від коронавірусу продовжили, тепер у "Дії" він буде дійсним 1,5 роки від дати щеплення. :shock: (Як вам таке, Пфайзер & ко?)

Украинская дигитал-вакцина :lol:
Сколько там от ковида сегодня умерло, Хотаб?
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