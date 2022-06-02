укргаз и приват - надо, в остальных местах нет. в привате маска - это что-то. подхожу к менеджеру - пластиковую карту можно получить к цифровой? Да, конечно, только маску оденьте - одел. Нашла карту, привязала, дала мне, а теперь... снимите маску, чтобы сфоткать с картой...
Все потому что карта - она же козырная! Маску бьет на раз.
Термін дії сертифікату про вакцинацію від коронавірусу продовжили, тепер у "Дії" він буде дійсним 1,5 роки від дати щеплення. (Як вам таке, Пфайзер & ко?) Як повідомляють у відомстві, МОЗ разом з Міністерством цифрової трнансформації України та НСЗУ Національна служба здоров'я України ухвалили рішення залишити в "Дії" сертифікат про щеплення від коронавірусу. Таким чином він буде дійсним 545 днів з дати щеплення. https://novyny.live/covid-19/v-ukraine- ... 44002.html
Михайло Радуцький заявив, що в Україні знов фіксують спалах інфікування коронавірусом. «На жаль, ми не подолали Covid. На жаль, люди хворіють. Серед тих, хто приходить на тестування, ми фіксуємо щонайменше 4000 випадків на тиждень. Наразі у нас 1500 госпіталізованих і 29 000 активних випадків.» https://novyny.live/covid-19/covid-19-v ... 46143.html
Нагадаємо, що станом на 24 лютого кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 4 809 624 випадків коронавірусу (+25 789 за добу) https://zaxid.net/statti_tag50974/
На всяк випадок, у Британії за останній тиждень +8000 нових випадків. (Мабуть, досі поголовно тестують )