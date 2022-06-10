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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:46

Страшний ковід не відступає )))

Карантин продовжено до 1 вересня 2022. Постанова КМУ №630 від 27.05.22.

Отже, в кого третє або четверте щеплення вже прострочені/підгорають, терміново тре бігти на ширку, щоб поновити свій захист :D :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:25

Країна чудес ;)

Марь Іванна, сідітє дома!(с)

Термін дії сертифікату про вакцинацію від коронавірусу продовжили, тепер у "Дії" він буде дійсним 1,5 роки від дати щеплення. :shock: (Як вам таке, Пфайзер & ко?)
Як повідомляють у відомстві, МОЗ разом з Міністерством цифрової трнансформації України та НСЗУ Національна служба здоров'я України ухвалили рішення залишити в "Дії" сертифікат про щеплення від коронавірусу. Таким чином він буде дійсним 545 днів з дати щеплення.
https://novyny.live/covid-19/v-ukraine- ... 44002.html

Михайло Радуцький заявив, що в Україні знов фіксують спалах інфікування коронавірусом.
«На жаль, ми не подолали Covid. На жаль, люди хворіють. Серед тих, хто приходить на тестування, ми фіксуємо щонайменше 4000 випадків на тиждень. Наразі у нас 1500 госпіталізованих і 29 000 активних випадків.»
https://novyny.live/covid-19/covid-19-v ... 46143.html

Нагадаємо, що станом на 24 лютого кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 4 809 624 випадків коронавірусу (+25 789 за добу)
https://zaxid.net/statti_tag50974/

На всяк випадок, у Британії за останній тиждень +8000 нових випадків. (Мабуть, досі поголовно тестують :wink: )
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:36

  fler написав:Карантин продовжено до 1 вересня 2022. Постанова КМУ №630 від 27.05.22.

Отже, в кого третє або четверте щеплення вже прострочені/підгорають, терміново тре бігти на ширку, щоб поновити свій захист :D :wink:

А тех, кто не принял дозы препарата - всё так же выгоняют с работы, или уже нет?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:46

  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:Карантин продовжено до 1 вересня 2022. Постанова КМУ №630 від 27.05.22.

Отже, в кого третє або четверте щеплення вже прострочені/підгорають, терміново тре бігти на ширку, щоб поновити свій захист :D :wink:

А тех, кто не принял дозы препарата - всё так же выгоняют с работы, или уже нет?


Зараз можуть звільнити з роботи, якщо недостатньо багато повідомив "тов.майору" про українські блокпост в Запоріжжі.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Насправді, ковід нікуди не дівся
Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США
Всі легко (всі щеплені), окрім одного випадку в США - дитина, не щеплена (бо мала), температура була 42, але недовго, в лікарні збили, за три дні все добре
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:09

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:Карантин продовжено до 1 вересня 2022. Постанова КМУ №630 від 27.05.22.

Отже, в кого третє або четверте щеплення вже прострочені/підгорають, терміново тре бігти на ширку, щоб поновити свій захист :D :wink:

А тех, кто не принял дозы препарата - всё так же выгоняют с работы, или уже нет?


Зараз можуть звільнити з роботи, якщо недостатньо багато повідомив "тов.майору" про українські блокпост в Запоріжжі.

Ты все сдал?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:23

Війна вбила ковід))

  Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся
Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США
Всі легко (всі щеплені), окрім одного випадку в США - дитина, не щеплена (бо мала), температура була 42, але недовго, в лікарні збили, за три дні все добре

Хмммммм🤔
А чому я за 3,5 місяці не чув жодного випадку, щоб хтось на фронті, серед хлопців - захворів на це?
А солдати спілкуються між собою і таке б не приховували!

Так, на Волині, то майже всі перехворіли застудою(кашлель/нежить...рідко в кого температура була) - але там і умови були: холодно/сирість/вологість.... - на нічних чергуваннях, то і ноги мерзли/зашпори заходили за 2 години...
Але ж ніхто не був "присмерті" і не чути було, щоб десь по інших бригадах хтось помер від ковіду!

ДумайТЕ! ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:25

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:А тех, кто не принял дозы препарата - всё так же выгоняют с работы, или уже нет?

Зараз можуть звільнити з роботи, якщо недостатньо багато повідомив "тов.майору" про українські блокпост в Запоріжжі.

Ты все сдал?



Тобі трохи залишив. В Запоріжжі навіть не сідав. Біля.


  Успіх написав:А чому я за 3,5 місяці не чув жодного випадку, щоб хтось на фронті, серед хлопців - захворів на це?

Я б хотів побачити, як хтось відмовиться виконувати бойове завдання через температуру.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:28

  Успіх написав:
  Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся
Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США
Всі легко (всі щеплені), окрім одного випадку в США - дитина, не щеплена (бо мала), температура була 42, але недовго, в лікарні збили, за три дні все добре

Хмммммм🤔
А чому я за 3,5 місяці не чув жодного випадку, щоб хтось на фронті, серед хлопців - захворів на це?
А солдати спілкуються між собою і таке б не приховували!

Так, на Волині, то майже всі перехворіли застудою(кашлель/нежить...рідко в кого температура була) - але там і умови були: холодно/сирість/вологість.... - на нічних чергуваннях, то і ноги мерзли/зашпори заходили за 2 години...
Але ж ніхто не був "присмерті" і не чути було, щоб десь по інших бригадах хтось помер від ковіду!

ДумайТЕ! ;)

Адепты "пандемии" говорят, что якобы это "вакцины" всех спасли :)
Как у Вас с "вакцинацией", "бустеризацией" и т.д.?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 10 чер, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся

По квітню коцабт наче не давали статистику жмурів. А по березню +30 т до звичної норми. 10 можемо на бойові записати легко. Але ж не 30 за місяць.
Hotab
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