Термін дії сертифікату про вакцинацію від коронавірусу продовжили, тепер у "Дії" він буде дійсним 1,5 роки від дати щеплення. (Як вам таке, Пфайзер & ко?) Як повідомляють у відомстві, МОЗ разом з Міністерством цифрової трнансформації України та НСЗУ Національна служба здоров'я України ухвалили рішення залишити в "Дії" сертифікат про щеплення від коронавірусу. Таким чином він буде дійсним 545 днів з дати щеплення. https://novyny.live/covid-19/v-ukraine- ... 44002.html
Михайло Радуцький заявив, що в Україні знов фіксують спалах інфікування коронавірусом. «На жаль, ми не подолали Covid. На жаль, люди хворіють. Серед тих, хто приходить на тестування, ми фіксуємо щонайменше 4000 випадків на тиждень. Наразі у нас 1500 госпіталізованих і 29 000 активних випадків.» https://novyny.live/covid-19/covid-19-v ... 46143.html
Нагадаємо, що станом на 24 лютого кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 4 809 624 випадків коронавірусу (+25 789 за добу) https://zaxid.net/statti_tag50974/
На всяк випадок, у Британії за останній тиждень +8000 нових випадків. (Мабуть, досі поголовно тестують )
Насправді, ковід нікуди не дівся Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США Всі легко (всі щеплені), окрім одного випадку в США - дитина, не щеплена (бо мала), температура була 42, але недовго, в лікарні збили, за три дні все добре
Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США Всі легко (всі щеплені), окрім одного випадку в США - дитина, не щеплена (бо мала), температура була 42, але недовго, в лікарні збили, за три дні все добре
Хмммммм🤔 А чому я за 3,5 місяці не чув жодного випадку, щоб хтось на фронті, серед хлопців - захворів на це? А солдати спілкуються між собою і таке б не приховували!
Так, на Волині, то майже всі перехворіли застудою(кашлель/нежить...рідко в кого температура була) - але там і умови були: холодно/сирість/вологість.... - на нічних чергуваннях, то і ноги мерзли/зашпори заходили за 2 години... Але ж ніхто не був "присмерті" і не чути було, щоб десь по інших бригадах хтось помер від ковіду!
Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США Всі легко (всі щеплені), окрім одного випадку в США - дитина, не щеплена (бо мала), температура була 42, але недовго, в лікарні збили, за три дні все добре
Хмммммм🤔 А чому я за 3,5 місяці не чув жодного випадку, щоб хтось на фронті, серед хлопців - захворів на це? А солдати спілкуються між собою і таке б не приховували!
Так, на Волині, то майже всі перехворіли застудою(кашлель/нежить...рідко в кого температура була) - але там і умови були: холодно/сирість/вологість.... - на нічних чергуваннях, то і ноги мерзли/зашпори заходили за 2 години... Але ж ніхто не був "присмерті" і не чути було, щоб десь по інших бригадах хтось помер від ковіду!
ДумайТЕ!
Адепты "пандемии" говорят, что якобы это "вакцины" всех спасли Как у Вас с "вакцинацией", "бустеризацией" и т.д.?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 10 чер, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.