Тебе спасе лише каяття.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:43
воу тема оказывается жива!
Я был очень огорчен, что в течение 24-26 февраля маски исчезли. Даже у охранников АТБ. Или даже у них первых. Как в рекламе (вазелина) - все вдруг сбросили с себя оковы и начали прыгать и скакать!
В метро я впервые пошел где-то в мае. Встретил одного деда-потеряшку со слюнявчиком на шее. Стало обидно за Хотаба, он сколько нагнетал, просветлял, а все просто дружно тупо забили. Куда исчезли все Свидетели?? Ну хоть 10% то искренних верующих было ведь? Ни одного человека в меске. Правда фраза "Користуйтеся маскою правильно" звучит в метро регулярно. Ох уморы
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 10 чер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:46
Работы уже нет
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:50
За крок до перевороту думок!©
Ну, я двічі коронаваком вакцинований(заставили, бо до роботи не допускали! - реально сидів дома тиждень, поки чекав на дату другої вакцинації)
А на фронті, то тут про це, навіть, ніхто не згадує)))
Раз щось тема зайшла про це, то деякі хлопці сказали, що покупляли собі сертифікати)))
А це ще раз доводить, що на фронті - далеко НЕ всі вакциновані!
А ГОЛОВНЕ - тут дуже "тісний контакт" - буває часто, що з однієї бутилки воду п'ємо, чи з одного горнятка... чи з однієї банки ложками тушонку беремо...
То де той ковід? Аууууууу!
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:51
у вас же там одеський бриз десь поруч.
155 калибром)
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 10 чер, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
*** на. Нікуди надлишкова смертність там, де її рахують , не ділась.
Може стала нижча десь, чим була в 21-му. Але точно не нормативна, як багато років до цього.
Конкретно в Україні було б дивно піклуватись н̶е̶б̶е̶з̶п̶е̶к̶о̶ю̶ ̶г̶о̶н̶о̶р̶е̶ї̶,̶ ̶ ̶я̶к̶щ̶о̶ ̶в̶ ̶т̶р̶і̶п̶д̶а̶ч̶у̶ ̶в̶л̶у̶ч̶и̶л̶а̶ ̶р̶а̶к̶е̶т̶а̶ ̶і̶ ̶в̶с̶і̶ ̶з̶а̶г̶и̶н̶у̶л̶и̶.̶
ковід для пенсіонерів, коли щодня гинуть від куль молоді і здорові.
Десь саме так як в окуповану Херсоні ніхто не гляне, що сир Філадельфія від учора просрочена. Бо там крім молодого місцевого сиру нема нічого. Не подобається - проходь мимо.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:56
ракетами в Киеве убито с 10 человек, а сколько пенсов перезаражалось в бункерах - страшно представить!
Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:01
Так а кому цікаві пенси, коли гине молодь, яка могла б захистити пенсів??
Питання пріорітетів.
Але ж так: коли у тебе нема чого їсти, ти не думаєш про 3 душа в квартирі і 2 туалета. Але, як тільки ти перестав голодати, то це питання знову поряд.
У Успіха (умовного) питання митись щодня (а може навіть їсти), а про секс я взагалі мовчу, стало десь дуже далеко в порівнянні "просто вижити під обстрілом".
Здається очевидні речі, але чомусь досі з'являється бажання корчити з себе мавпу.
Коли не буде передчасної насильницької смерті серед молоді, питання продовжити життя для батьків молоді знову встане.
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