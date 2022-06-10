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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5019502050215022>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Адепты "пандемии" говорят, что якобы это "вакцины" всех спасли

Тебе спасе лише каяття.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:43

  Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся

воу тема оказывается жива!

Я был очень огорчен, что в течение 24-26 февраля маски исчезли. Даже у охранников АТБ. Или даже у них первых. Как в рекламе (вазелина) - все вдруг сбросили с себя оковы и начали прыгать и скакать!
В метро я впервые пошел где-то в мае. Встретил одного деда-потеряшку со слюнявчиком на шее. Стало обидно за Хотаба, он сколько нагнетал, просветлял, а все просто дружно тупо забили. Куда исчезли все Свидетели?? Ну хоть 10% то искренних верующих было ведь? Ни одного человека в меске. Правда фраза "Користуйтеся маскою правильно" звучит в метро регулярно. Ох уморы :mrgreen:
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 10 чер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:46

  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:Карантин продовжено до 1 вересня 2022. Постанова КМУ №630 від 27.05.22.

Отже, в кого третє або четверте щеплення вже прострочені/підгорають, терміново тре бігти на ширку, щоб поновити свій захист :D :wink:

А тех, кто не принял дозы препарата - всё так же выгоняют с работы, или уже нет?

Работы уже нет :roll:
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:50

За крок до перевороту думок!©

  Вкладчик1234 написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся
Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США
Всі легко (всі щеплені), окрім одного випадку в США - дитина, не щеплена (бо мала), температура була 42, але недовго, в лікарні збили, за три дні все добре

Хмммммм🤔
А чому я за 3,5 місяці не чув жодного випадку, щоб хтось на фронті, серед хлопців - захворів на це?
А солдати спілкуються між собою і таке б не приховували!

Так, на Волині, то майже всі перехворіли застудою(кашлель/нежить...рідко в кого температура була) - але там і умови були: холодно/сирість/вологість.... - на нічних чергуваннях, то і ноги мерзли/зашпори заходили за 2 години...
Але ж ніхто не був "присмерті" і не чути було, щоб десь по інших бригадах хтось помер від ковіду!

ДумайТЕ! ;)

Адепты "пандемии" говорят, что якобы это "вакцины" всех спасли :)
Как у Вас с "вакцинацией", "бустеризацией" и т.д.?

Ну, я двічі коронаваком вакцинований(заставили, бо до роботи не допускали! - реально сидів дома тиждень, поки чекав на дату другої вакцинації)

А на фронті, то тут про це, навіть, ніхто не згадує)))
Раз щось тема зайшла про це, то деякі хлопці сказали, що покупляли собі сертифікати)))
А це ще раз доводить, що на фронті - далеко НЕ всі вакциновані!
А ГОЛОВНЕ - тут дуже "тісний контакт" - буває часто, що з однієї бутилки воду п'ємо, чи з одного горнятка... чи з однієї банки ложками тушонку беремо...

То де той ковід? Аууууууу! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:51

  Успіх написав:Хмммммм🤔
А чому я за 3,5 місяці не чув жодного випадку, щоб хтось на фронті, серед хлопців - захворів на це?

у вас же там одеський бриз десь поруч.
  Вкладчик1234 написав:Как у Вас с "вакцинацией", "бустеризацией" и т.д.?

155 калибром)
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 10 чер, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:он сколько нагнетал, просветлял, а

*** на. Нікуди надлишкова смертність там, де її рахують , не ділась.
Може стала нижча десь, чим була в 21-му. Але точно не нормативна, як багато років до цього.
Конкретно в Україні було б дивно піклуватись н̶е̶б̶е̶з̶п̶е̶к̶о̶ю̶ ̶г̶о̶н̶о̶р̶е̶ї̶,̶ ̶ ̶я̶к̶щ̶о̶ ̶в̶ ̶т̶р̶і̶п̶д̶а̶ч̶у̶ ̶в̶л̶у̶ч̶и̶л̶а̶ ̶р̶а̶к̶е̶т̶а̶ ̶і̶ ̶в̶с̶і̶ ̶з̶а̶г̶и̶н̶у̶л̶и̶.̶
ковід для пенсіонерів, коли щодня гинуть від куль молоді і здорові.

Десь саме так як в окуповану Херсоні ніхто не гляне, що сир Філадельфія від учора просрочена. Бо там крім молодого місцевого сиру нема нічого. Не подобається - проходь мимо.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:56

  Hotab написав:Конкретно в Україні було б дивно піклуватись н̶е̶б̶е̶з̶п̶е̶к̶о̶ю̶ ̶г̶о̶н̶о̶р̶е̶ї̶,̶ ̶ ̶я̶к̶щ̶о̶ ̶в̶ ̶т̶р̶і̶п̶д̶а̶ч̶у̶ ̶в̶л̶у̶ч̶и̶л̶а̶ ̶р̶а̶к̶е̶т̶а̶ ̶і̶ ̶в̶с̶і̶ ̶з̶а̶г̶и̶н̶у̶л̶и̶.̶
ковід для пенсіонерів, коли щодня гинуть від куль молоді і здорові.

ракетами в Киеве убито с 10 человек, а сколько пенсов перезаражалось в бункерах - страшно представить!
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:01

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Конкретно в Україні було б дивно піклуватись н̶е̶б̶е̶з̶п̶е̶к̶о̶ю̶ ̶г̶о̶н̶о̶р̶е̶ї̶,̶ ̶ ̶я̶к̶щ̶о̶ ̶в̶ ̶т̶р̶і̶п̶д̶а̶ч̶у̶ ̶в̶л̶у̶ч̶и̶л̶а̶ ̶р̶а̶к̶е̶т̶а̶ ̶і̶ ̶в̶с̶і̶ ̶з̶а̶г̶и̶н̶у̶л̶и̶.̶
ковід для пенсіонерів, коли щодня гинуть від куль молоді і здорові.

ракетами в Киеве убито с 10 человек, а сколько пенсов перезаражалось в бункерах - страшно представить!

Так а кому цікаві пенси, коли гине молодь, яка могла б захистити пенсів??
Питання пріорітетів.
Але ж так: коли у тебе нема чого їсти, ти не думаєш про 3 душа в квартирі і 2 туалета. Але, як тільки ти перестав голодати, то це питання знову поряд.

У Успіха (умовного) питання митись щодня (а може навіть їсти), а про секс я взагалі мовчу, стало десь дуже далеко в порівнянні "просто вижити під обстрілом".


Здається очевидні речі, але чомусь досі з'являється бажання корчити з себе мавпу.

Коли не буде передчасної насильницької смерті серед молоді, питання продовжити життя для батьків молоді знову встане.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:13

Так наоборот проблема ковида должна была обоститься: санитарные условия у многих ухудшились, доступ к воде, к медицине (услугам и медикаментам) ухудшились, скопления людей при эвакуации, ухудшение иммунитета, питания, стрессы и т.д.
Почему нет вспышки ковида?

Из Мариуполя доходят слухи про забытую холеру. А про ковид - нет
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:16

Hotab складно стелишь, но ничего не мешало охранникам АТБ и другим свидетелям продолжать ходить в масках.
Ромасик
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