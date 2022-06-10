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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Hotab складно стелишь

Мені взагалі все одно на чому і де ти спиш.
  Ромасик написав:ничего не мешало охранникам АТБ и другим свидетелям продолжать ходить в масках

Що тут необхідно прокоментувати??
"Чому вони ходять в масках"?
"Чому вони не на війні"?
"Якби вони були на війні, чи ходили б вони в масках"?
Що ти не зрозумів з моїх розповідей про пріорітети ризиків??
Давай ще спробую.

Коли в тебе активно горить кухня, ти спочатку з квартири виводиш дітей, потім зі спальні виносиш гроші і документи, а потім починаєш пробувати тушити кухню.
І не інакше.
Коли у тебе помирає в машині мотор, але зараз у тебе помирає дитина, ти не дивишся на мотор і везеш дитину в лікарню, поки машина їде. І не важливо, що буде з мотором.
Коли гине молодь, до смертей старих нема справи. Ще є питання чи ти знову увімкнеш мавпу??

Сподіваюсь і закладчик зрозуміє пріорітети холери і ковід.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:26

Украина взяла участие в интересном эксперименте по естественному иммунитету - можно предположить, что уже все переконтактировали, особенно в больших городах. Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:27

  Hotab написав:Давай ще спробую.

давай по сути
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...

Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати.
Так само як мирняк в умовному Маріуполі. Як порахувати при цьому ковідні??

Є країни без війни. Вони досі можуть показати, скільки більше від норми помирає.
Але хіба ти вже готовий сприйняти ці відхилення від багаторічної норми, як ковідні?? Хіба щось у тебе змінилось??
  Ромасик написав:давай по сути

Це як? Що для тебе суть?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:45

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...

Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати.
Так само як мирняк в умовному Маріуполі. Як порахувати при цьому ковідні??

при чем тут Мариуполь?
В Киеве то причины смерти пишут, скорые на задышку вызывают?
Хотя реально я ни от кого 3 мес о соплях не слышал.
Одна подруга свалила в Штаты, то что-то несколько недель сопливая. Вероятно эффект индюков Жолобак сработал.

  Hotab написав:Це як? Що для тебе суть?

Что мешало охранникам АТБ быть в масках? Это было первое замечание, начнем с него, если сразу несколько для тебя сложно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:51

А по поводу летних соплей: что вы как дети маленькие? Люди с жары врубают кондей наполную - классика же
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:В Киеве то причины смерти пишут, скорые на задышку вызывают?

Ти хочеш порівняти загальну смертність в Києві в травні 2022 зі смертністю в Києві в травні 2019???
Як будемо порівнювати кількісний і віковий склад населення??
  Ромасик написав:Хотя реально я ни от кого 3 мес о соплях не слышал.

Я до війни не чув про проблему купити бензин чи сіль, чи навпаки чув про те , що форель не першої заморозки. Або про проблему, що син з фронту вже тиждень не телефонує. А зараз тільки про це. Може просто пріорітети змінились??
  Ромасик написав:Что мешало охранникам АТБ быть в масках? Это

Може те, що зараз його може вбити купа іншого, крім ковід??
Це якщо він там щось вирішує сам. А взагалі, він петрушка, якому кажуть, що робити. Він хіба щось там думає чи вирішує, в масці чи без неї?? У нього нема там чим.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:35

  Hotab написав:Ти хочеш порівняти загальну смертність в Києві в травні 2022 зі смертністю в Києві в травні 2019???
Як будемо порівнювати кількісний і віковий склад населення??

пропорционально по причинам смертей. Ладно статисты МОЗа поразбегались, но паталогоанатомы по инерции какую-то статистику вели. Будут цифры, можно будет гадать.
  Hotab написав:Я до війни не чув про проблему купити бензин чи сіль
т.е. если би СМИ о ковиде не трепались, то мы бы на эти сопли и не обратили внимание?

  Hotab написав:Може те, що зараз його може вбити купа іншого, крім ковід??
Це якщо він там щось вирішує сам. А взагалі, він петрушка, якому кажуть, що робити. Він хіба щось там думає чи вирішує, в масці чи без неї?? У нього нема там чим.

Ну что охранника АТБ может убить? дрг что ли? Так я не видел ни одного в бронике. Но маска то чем лишняя будет?
То что он петрушка - это понятно. Я же спрашиваю, где истинные верующие? Хотя некоторые так бросались на амбразуру, как будто реально верующие. Либо зп большая.
Если в законодательстве ничего не изменилось, а с него больше не требуют контролировать маски, значить его руководители тоже в эту чепуху не верили и делали лишь потому, что боялись проверок.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:42

Памятаєте як я писав що саме погіршення стандартних умов проживання населення(введення тотальних карантинів) може привести до збільшення смертності сильніше ніж сама причина введення карантину...
Ось підтвердження
Украинцы «постарели» на 15–20 лет из-за войны, — Виктор Ляшко.

По словам главы МОЗ, те возрастные болезни, которые раньше настигали людей в 60 лет, теперь настигнут украинцев в 40–45, «в частности, из-за психологических изменений в нашем организме.»
budivelnik
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