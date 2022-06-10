Ромасик написав:ничего не мешало охранникам АТБ и другим свидетелям продолжать ходить в масках
Що тут необхідно прокоментувати?? "Чому вони ходять в масках"? "Чому вони не на війні"? "Якби вони були на війні, чи ходили б вони в масках"? Що ти не зрозумів з моїх розповідей про пріорітети ризиків?? Давай ще спробую.
Коли в тебе активно горить кухня, ти спочатку з квартири виводиш дітей, потім зі спальні виносиш гроші і документи, а потім починаєш пробувати тушити кухню. І не інакше. Коли у тебе помирає в машині мотор, але зараз у тебе помирає дитина, ти не дивишся на мотор і везеш дитину в лікарню, поки машина їде. І не важливо, що буде з мотором. Коли гине молодь, до смертей старих нема справи. Ще є питання чи ти знову увімкнеш мавпу??
Сподіваюсь і закладчик зрозуміє пріорітети холери і ковід.
Украина взяла участие в интересном эксперименте по естественному иммунитету - можно предположить, что уже все переконтактировали, особенно в больших городах. Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...
Ромасик написав:Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...
Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати. Так само як мирняк в умовному Маріуполі. Як порахувати при цьому ковідні??
при чем тут Мариуполь? В Киеве то причины смерти пишут, скорые на задышку вызывают? Хотя реально я ни от кого 3 мес о соплях не слышал. Одна подруга свалила в Штаты, то что-то несколько недель сопливая. Вероятно эффект индюков Жолобак сработал.
Hotab написав:Це як? Що для тебе суть?
Что мешало охранникам АТБ быть в масках? Это было первое замечание, начнем с него, если сразу несколько для тебя сложно.
Ромасик написав:В Киеве то причины смерти пишут, скорые на задышку вызывают?
Ти хочеш порівняти загальну смертність в Києві в травні 2022 зі смертністю в Києві в травні 2019??? Як будемо порівнювати кількісний і віковий склад населення??
Ромасик написав:Хотя реально я ни от кого 3 мес о соплях не слышал.
Я до війни не чув про проблему купити бензин чи сіль, чи навпаки чув про те , що форель не першої заморозки. Або про проблему, що син з фронту вже тиждень не телефонує. А зараз тільки про це. Може просто пріорітети змінились??
Ромасик написав:Что мешало охранникам АТБ быть в масках? Это
Може те, що зараз його може вбити купа іншого, крім ковід?? Це якщо він там щось вирішує сам. А взагалі, він петрушка, якому кажуть, що робити. Він хіба щось там думає чи вирішує, в масці чи без неї?? У нього нема там чим.
Hotab написав:Ти хочеш порівняти загальну смертність в Києві в травні 2022 зі смертністю в Києві в травні 2019??? Як будемо порівнювати кількісний і віковий склад населення??
пропорционально по причинам смертей. Ладно статисты МОЗа поразбегались, но паталогоанатомы по инерции какую-то статистику вели. Будут цифры, можно будет гадать.
Hotab написав:Я до війни не чув про проблему купити бензин чи сіль
т.е. если би СМИ о ковиде не трепались, то мы бы на эти сопли и не обратили внимание?
Hotab написав:Може те, що зараз його може вбити купа іншого, крім ковід?? Це якщо він там щось вирішує сам. А взагалі, він петрушка, якому кажуть, що робити. Він хіба щось там думає чи вирішує, в масці чи без неї?? У нього нема там чим.
Ну что охранника АТБ может убить? дрг что ли? Так я не видел ни одного в бронике. Но маска то чем лишняя будет? То что он петрушка - это понятно. Я же спрашиваю, где истинные верующие? Хотя некоторые так бросались на амбразуру, как будто реально верующие. Либо зп большая. Если в законодательстве ничего не изменилось, а с него больше не требуют контролировать маски, значить его руководители тоже в эту чепуху не верили и делали лишь потому, что боялись проверок.
Памятаєте як я писав що саме погіршення стандартних умов проживання населення(введення тотальних карантинів) може привести до збільшення смертності сильніше ніж сама причина введення карантину... Ось підтвердження
Украинцы «постарели» на 15–20 лет из-за войны, — Виктор Ляшко.
По словам главы МОЗ, те возрастные болезни, которые раньше настигали людей в 60 лет, теперь настигнут украинцев в 40–45, «в частности, из-за психологических изменений в нашем организме.»