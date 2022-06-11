|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:34
Ромасик написав:
то эти колуны могут продолжить цирк.
Я б хотів , щоб у нас знову ковід став темою номер 1. Зрозуміло, чому??
Ніхто не спитає в місті, де від голоду їдять собак, чому риба не першої свіжості. Але обов'язково спитають, коли їжі стане вдосталь.
Я зараз взагалі не знаю, що ллю в бак машини (за керосин питания таке стоїть так само гостро). . Аби хоть щось було, хоч на самій нікчемній АЗС. БО не можна без руху. Невже ще є якісь питання "пачиму не в маске"?
Ромасик написав:
пропорционально по причинам смертей.
Да ось куй там. Дуже змінились вікові пропорції населення. В рази. Що ти там порівняєш.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 10 чер, 2022 23:24, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7714
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:01
Ромасик написав: budivelnik написав:Памятаєте
як я писав що саме погіршення стандартних умов проживання населення(введення тотальних карантинів) може привести до збільшення смертності сильніше ніж сама причина введення карантину...
Ось підтвердження
Украинцы «постарели» на 15–20 лет из-за войны, — Виктор Ляшко.
По словам главы МОЗ, те возрастные болезни, которые раньше настигали людей в 60 лет, теперь настигнут украинцев в 40–45, «в частности, из-за психологических изменений в нашем организме.»
не памятаю, но клоуну Ляшко порезали потоки и он набивает себе внимание. Если к осени война будет локализована, то эти колуны могут продолжить цирк.
первые 2000 привитых от оспы уже есть
пока добровольно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3946
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 чер, 2022 07:02
Hotab написав: Ромасик написав:
пропорционально по причинам смертей.
Да ось куй там. Дуже змінились вікові пропорції населення. В рази. Що ти там порівняєш.
Я не утверждал, я вопрошал - "если бы кто-то посчитал".
если есть причины смерти по возрастам, то можно их сравнивать. Но вероятно такую статистику вели только относительно ковида.
Hotab написав:
Я б хотів , щоб у нас знову ковід став темою номер 1. Зрозуміло, чому??
а я как-то даже свободу ощутил без намордников и куриных кодов. С прилетами - то хоть понимаешь откуда угроза, что и зачем нужно делать.
Hotab написав:
Ніхто не спитає в місті, де від голоду їдять собак, чому риба не першої свіжості. Але обов'язково спитають, коли їжі стане вдосталь.
это не по теме. Темой туберкулеза никто не интересовался.
Hotab написав:
Я зараз взагалі не знаю, що ллю в бак машини (за керосин питания таке стоїть так само гостро). . Аби хоть щось було, хоч на самій нікчемній АЗС. БО не можна без руху. Невже ще є якісь питання "пачиму не в маске"?
как я тебя понимаю, как понимаю - когда выезжаю на велике на дорогу и думаю, когда уже у этих пдр-асов бензин закончится.
меня за этот сезон уже трижды подрезали.
А тема того, что ты льешь в бак, я тебе подскажу, крышуется властью, которую ты просил не называть невежливо Зе.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4692
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1189 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 чер, 2022 08:19
Ромасик написав:
когда выезжаю на велике на дорогу
Якщо у тебе потреба доїхати до Сільпо лише, то справді достатньо веліка.
А у решти людей , яких ти назвав
Ромасик написав:
пдр-асов
можуть бути справи і трохи подалі. Навіть буває, що не в своєму місті.
Ромасик написав:
меня за этот сезон уже трижды подрезали
Полюбому вештався під колесами, порушуючи ПДР.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7714
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1825 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7972
|22525298
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|