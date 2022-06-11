Ромасик написав:то эти колуны могут продолжить цирк.
Я б хотів , щоб у нас знову ковід став темою номер 1. Зрозуміло, чому??
Ніхто не спитає в місті, де від голоду їдять собак, чому риба не першої свіжості. Але обов'язково спитають, коли їжі стане вдосталь.
Я зараз взагалі не знаю, що ллю в бак машини (за керосин питания таке стоїть так само гостро). . Аби хоть щось було, хоч на самій нікчемній АЗС. БО не можна без руху. Невже ще є якісь питання "пачиму не в маске"?
Ромасик написав:пропорционально по причинам смертей.
Да ось куй там. Дуже змінились вікові пропорції населення. В рази. Що ти там порівняєш.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 10 чер, 2022 23:24, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Памятаєте як я писав що саме погіршення стандартних умов проживання населення(введення тотальних карантинів) може привести до збільшення смертності сильніше ніж сама причина введення карантину... Ось підтвердження
Украинцы «постарели» на 15–20 лет из-за войны, — Виктор Ляшко.
По словам главы МОЗ, те возрастные болезни, которые раньше настигали людей в 60 лет, теперь настигнут украинцев в 40–45, «в частности, из-за психологических изменений в нашем организме.»
не памятаю, но клоуну Ляшко порезали потоки и он набивает себе внимание. Если к осени война будет локализована, то эти колуны могут продолжить цирк.
первые 2000 привитых от оспы уже есть пока добровольно
Ромасик написав:пропорционально по причинам смертей.
Да ось куй там. Дуже змінились вікові пропорції населення. В рази. Що ти там порівняєш.
Я не утверждал, я вопрошал - "если бы кто-то посчитал". если есть причины смерти по возрастам, то можно их сравнивать. Но вероятно такую статистику вели только относительно ковида.
Hotab написав:Я б хотів , щоб у нас знову ковід став темою номер 1. Зрозуміло, чому??
а я как-то даже свободу ощутил без намордников и куриных кодов. С прилетами - то хоть понимаешь откуда угроза, что и зачем нужно делать.
Hotab написав:Ніхто не спитає в місті, де від голоду їдять собак, чому риба не першої свіжості. Але обов'язково спитають, коли їжі стане вдосталь.
это не по теме. Темой туберкулеза никто не интересовался.
Hotab написав:Я зараз взагалі не знаю, що ллю в бак машини (за керосин питания таке стоїть так само гостро). . Аби хоть щось було, хоч на самій нікчемній АЗС. БО не можна без руху. Невже ще є якісь питання "пачиму не в маске"?
как я тебя понимаю, как понимаю - когда выезжаю на велике на дорогу и думаю, когда уже у этих пдр-асов бензин закончится. меня за этот сезон уже трижды подрезали.
А тема того, что ты льешь в бак, я тебе подскажу, крышуется властью, которую ты просил не называть невежливо Зе.
Ромасик написав:Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...
Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати. Як порахувати при цьому ковідні??
Є країни без війни. Вони досі можуть показати, скільки більше від норми помирає.
Пропоную спостерігати за Британією. Там і обстежувати, і щепити, і рахувати вміють... і нова ковідна хвиля зараз почнеться... https://www.bbc.com/news/uk-51768274 Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся