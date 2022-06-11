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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:то эти колуны могут продолжить цирк.


Я б хотів , щоб у нас знову ковід став темою номер 1. Зрозуміло, чому??

Ніхто не спитає в місті, де від голоду їдять собак, чому риба не першої свіжості. Але обов'язково спитають, коли їжі стане вдосталь.

Я зараз взагалі не знаю, що ллю в бак машини (за керосин питания таке стоїть так само гостро). . Аби хоть щось було, хоч на самій нікчемній АЗС. БО не можна без руху. Невже ще є якісь питання "пачиму не в маске"?


  Ромасик написав:пропорционально по причинам смертей.

Да ось куй там. Дуже змінились вікові пропорції населення. В рази. Що ти там порівняєш.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 10 чер, 2022 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:01

  Ромасик написав:
  budivelnik написав:Памятаєте як я писав що саме погіршення стандартних умов проживання населення(введення тотальних карантинів) може привести до збільшення смертності сильніше ніж сама причина введення карантину...
Ось підтвердження
Украинцы «постарели» на 15–20 лет из-за войны, — Виктор Ляшко.

По словам главы МОЗ, те возрастные болезни, которые раньше настигали людей в 60 лет, теперь настигнут украинцев в 40–45, «в частности, из-за психологических изменений в нашем организме.»

не памятаю, но клоуну Ляшко порезали потоки и он набивает себе внимание. Если к осени война будет локализована, то эти колуны могут продолжить цирк.


первые 2000 привитых от оспы уже есть
пока добровольно :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 07:02

  Hotab написав:
  Ромасик написав:пропорционально по причинам смертей.

Да ось куй там. Дуже змінились вікові пропорції населення. В рази. Що ти там порівняєш.

Я не утверждал, я вопрошал - "если бы кто-то посчитал".
если есть причины смерти по возрастам, то можно их сравнивать. Но вероятно такую статистику вели только относительно ковида.

  Hotab написав:Я б хотів , щоб у нас знову ковід став темою номер 1. Зрозуміло, чому??
а я как-то даже свободу ощутил без намордников и куриных кодов. С прилетами - то хоть понимаешь откуда угроза, что и зачем нужно делать.

  Hotab написав:Ніхто не спитає в місті, де від голоду їдять собак, чому риба не першої свіжості. Але обов'язково спитають, коли їжі стане вдосталь.
это не по теме. Темой туберкулеза никто не интересовался.

  Hotab написав:Я зараз взагалі не знаю, що ллю в бак машини (за керосин питания таке стоїть так само гостро). . Аби хоть щось було, хоч на самій нікчемній АЗС. БО не можна без руху. Невже ще є якісь питання "пачиму не в маске"?
как я тебя понимаю, как понимаю - когда выезжаю на велике на дорогу и думаю, когда уже у этих пдр-асов бензин закончится. :lol:
меня за этот сезон уже трижды подрезали.

А тема того, что ты льешь в бак, я тебе подскажу, крышуется властью, которую ты просил не называть невежливо Зе.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 08:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:когда выезжаю на велике на дорогу

Якщо у тебе потреба доїхати до Сільпо лише, то справді достатньо веліка.
А у решти людей , яких ти назвав
  Ромасик написав:пдр-асов

можуть бути справи і трохи подалі. Навіть буває, що не в своєму місті.
  Ромасик написав:меня за этот сезон уже трижды подрезали

Полюбому вештався під колесами, порушуючи ПДР.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:11

  Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся
Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США
Всі легко (всі щеплені)...


Тверезо оцінюючи ситуацію, ви, звісно, пішли та захистили себе бустером, правда? Ні? Яка необачливість! :mrgreen:

Якось давно не чутно про утилізацію вакцин :roll: Чи їм теж, як сертифікатам, автоматично подовжили термін дії до 1,5 років?))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:20

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...

Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати.
Як порахувати при цьому ковідні??

Є країни без війни. Вони досі можуть показати, скільки більше від норми помирає.


Пропоную спостерігати за Британією. Там і обстежувати, і щепити, і рахувати вміють... і нова ковідна хвиля зараз почнеться... :wink:
https://www.bbc.com/news/uk-51768274
Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:25

  fler написав:Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся


про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду
а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:43

  IgA написав:про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду

Неплохо. А раньше было скучно и нечем заниматься, поэтому занимались ковидом и локдаунами?

  IgA написав:а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились?

Звучит как угроза. "Не вспоминайте про ковид, а то ..."
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