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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5020502150225023 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 14% 8 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 37% 22 Зробив 2 щеплення і досить 10% 6 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 34% 20 Інше 5% 3 Всього голосів : 59 Додано: Суб 11 чер, 2022 07:02 Hotab написав: Ромасик написав: пропорционально по причинам смертей. пропорционально по причинам смертей.

Да ось куй там. Дуже змінились вікові пропорції населення. В рази. Що ти там порівняєш. Да ось куй там. Дуже змінились вікові пропорції населення. В рази. Що ти там порівняєш.

Я не утверждал, я вопрошал - "если бы кто-то посчитал".

если есть причины смерти по возрастам, то можно их сравнивать. Но вероятно такую статистику вели только относительно ковида.



Hotab написав: Я б хотів , щоб у нас знову ковід став темою номер 1. Зрозуміло, чому?? Я б хотів , щоб у нас знову ковід став темою номер 1. Зрозуміло, чому?? а я как-то даже свободу ощутил без намордников и куриных кодов. С прилетами - то хоть понимаешь откуда угроза, что и зачем нужно делать.



Hotab написав: Ніхто не спитає в місті, де від голоду їдять собак, чому риба не першої свіжості. Але обов'язково спитають, коли їжі стане вдосталь. Ніхто не спитає в місті, де від голоду їдять собак, чому риба не першої свіжості. Але обов'язково спитають, коли їжі стане вдосталь. это не по теме. Темой туберкулеза никто не интересовался.



Hotab написав: Я зараз взагалі не знаю, що ллю в бак машини (за керосин питания таке стоїть так само гостро). . Аби хоть щось було, хоч на самій нікчемній АЗС. БО не можна без руху. Невже ще є якісь питання "пачиму не в маске"? Я зараз взагалі не знаю, що ллю в бак машини (за керосин питания таке стоїть так само гостро). . Аби хоть щось було, хоч на самій нікчемній АЗС. БО не можна без руху. Невже ще є якісь питання "пачиму не в маске"? как я тебя понимаю, как понимаю - когда выезжаю на велике на дорогу и думаю, когда уже у этих пдр-асов бензин закончится.

меня за этот сезон уже трижды подрезали.



А тема того, что ты льешь в бак, я тебе подскажу, крышуется властью, которую ты просил не называть невежливо Зе. Я не утверждал, я вопрошал - "если бы кто-то посчитал".если есть причины смерти по возрастам, то можно их сравнивать. Но вероятно такую статистику вели только относительно ковида.а я как-то даже свободу ощутил без намордников и куриных кодов. С прилетами - то хоть понимаешь откуда угроза, что и зачем нужно делать.это не по теме. Темой туберкулеза никто не интересовался.как я тебя понимаю, как понимаю - когда выезжаю на велике на дорогу и думаю, когда уже у этих пдр-асов бензин закончится.меня за этот сезон уже трижды подрезали.А тема того, что ты льешь в бак, я тебе подскажу, крышуется властью, которую ты просил не называть невежливо Зе. Ромасик

Повідомлень: 4696 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1189 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 08:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: когда выезжаю на велике на дорогу когда выезжаю на велике на дорогу

Якщо у тебе потреба доїхати до Сільпо лише, то справді достатньо веліка.

А у решти людей , яких ти назвав

Ромасик написав: пдр-асов пдр-асов

можуть бути справи і трохи подалі. Навіть буває, що не в своєму місті.

Ромасик написав: меня за этот сезон уже трижды подрезали меня за этот сезон уже трижды подрезали

Полюбому вештався під колесами, порушуючи ПДР. Якщо у тебе потреба доїхати до Сільпо лише, то справді достатньо веліка.А у решти людей , яких ти назвавможуть бути справи і трохи подалі. Навіть буває, що не в своєму місті.Полюбому вештався під колесами, порушуючи ПДР. Hotab

Повідомлень: 7719 З нами з: 15.02.09 Подякував: 526 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 09:11 Faceless написав: Насправді, ковід нікуди не дівся

Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США

Всі легко (всі щеплені)... Насправді, ковід нікуди не дівсяі знайомі тут, і в Іспанії, і в СШАВсі легко ()...



Тверезо оцінюючи ситуацію, ви, звісно, пішли та захистили себе бустером, правда? Ні? Яка необачливість!



Якось давно не чутно про утилізацію вакцин Чи їм теж, як сертифікатам, автоматично подовжили термін дії до 1,5 років?)) Тверезо оцінюючи ситуацію, ви, звісно, пішли та захистили себе бустером, правда? Ні? Яка необачливість!Якось давно не чутно про утилізацію вакцинЧи їм теж, як сертифікатам, автоматично подовжили термін дії до 1,5 років?)) fler

Повідомлень: 2948 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 09:20 Hotab написав: Ромасик написав: Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах... Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...

Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати.

Як порахувати при цьому ковідні??



Є країни без війни. Вони досі можуть показати, скільки більше від норми помирає.

Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати.Як порахувати при цьому ковідні??Є країни без війни. Вони досі можуть показати, скільки більше від норми помирає.



Пропоную спостерігати за Британією. Там і обстежувати, і щепити, і рахувати вміють... і нова ковідна хвиля зараз почнеться...

https://www.bbc.com/news/uk-51768274

Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся Пропоную спостерігати за Британією. Там і обстежувати, і щепити, і рахувати вміють... і нова ковідна хвиля зараз почнеться...Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся fler

Повідомлень: 2948 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 10:25 fler написав: Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся



про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду

а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились? про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковідуа у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились? IgA Повідомлень: 1273 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 10:43 IgA написав: про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду

Неплохо. А раньше было скучно и нечем заниматься, поэтому занимались ковидом и локдаунами?



IgA написав: а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились? а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились?

Звучит как угроза. "Не вспоминайте про ковид, а то ..." Неплохо. А раньше было скучно и нечем заниматься, поэтому занимались ковидом и локдаунами?Звучит как угроза. "Не вспоминайте про ковид, а то ..." Вкладчик1234

Форумчанин року Заблокований Повідомлень: 16179 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9330 раз. Подякували: 4476 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 20:50 Hotab написав: Якщо у тебе потреба доїхати до Сільпо лише, то справді достатньо веліка.

А у решти людей , яких ти назвав

можуть бути справи і трохи подалі. Навіть буває, що не в своєму місті.

Полюбому вештався під колесами, порушуючи ПДР. Якщо у тебе потреба доїхати до Сільпо лише, то справді достатньо веліка.А у решти людей , яких ти назвавможуть бути справи і трохи подалі. Навіть буває, що не в своєму місті.Полюбому вештався під колесами, порушуючи ПДР.

та да, одни спешат на передок, вторые обезвреживать дрг, третьи гуманитарку везут на фронт, четвертые с фронта. Один я вештаюсь под колесами и нагружаю канализацию.

Да, и все с соблюдением пдр ездят ведь. Никогда такого не было и вот опять. та да, одни спешат на передок, вторые обезвреживать дрг, третьи гуманитарку везут на фронт, четвертые с фронта. Один я вештаюсь под колесами и нагружаю канализацию.Да, и все с соблюдением пдр ездят ведь. Никогда такого не было и вот опять. Ромасик

Повідомлень: 4696 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1189 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 21:03 fler написав: Пропоную спостерігати за Британією. Пропоную спостерігати за Британією.

не интересно.

Я бы и раньше не интересовался, если бы мои права не ущемляли.

За клоунами-перешуганными немного наблюдаю. не интересно.Я бы и раньше не интересовался, если бы мои права не ущемляли.За клоунами-перешуганными немного наблюдаю. Ромасик

Повідомлень: 4696 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1189 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 22:47 fler написав: Faceless написав: Насправді, ковід нікуди не дівся

Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США

Всі легко (всі щеплені)... Насправді, ковід нікуди не дівсяі знайомі тут, і в Іспанії, і в СШАВсі легко ()...



Тверезо оцінюючи ситуацію, ви, звісно, пішли та захистили себе бустером, правда? Ні? Яка необачливість!



Якось давно не чутно про утилізацію вакцин Чи їм теж, як сертифікатам, автоматично подовжили термін дії до 1,5 років?)) Тверезо оцінюючи ситуацію, ви, звісно, пішли та захистили себе бустером, правда? Ні? Яка необачливість!Якось давно не чутно про утилізацію вакцинЧи їм теж, як сертифікатам, автоматично подовжили термін дії до 1,5 років?))

Час до речі підійшов якраз. В лютому-березні, звісно, й не подумав би - реально не до того було, та й все одно тупо вдома сиділи постійно, вимушена самоізоляція і так була. Час до речі підійшов якраз. В лютому-березні, звісно, й не подумав би - реально не до того було, та й все одно тупо вдома сиділи постійно, вимушена самоізоляція і так була. Faceless

Модератор Повідомлень: 31621 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5020502150225023 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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