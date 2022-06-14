Ромасик написав:Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...
Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати. Як порахувати при цьому ковідні??
Є країни без війни. Вони досі можуть показати, скільки більше від норми помирає.
Пропоную спостерігати за Британією. Там і обстежувати, і щепити, і рахувати вміють... і нова ковідна хвиля зараз почнеться... https://www.bbc.com/news/uk-51768274 Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся
fler написав:Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся
про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились?
Hotab написав:Якщо у тебе потреба доїхати до Сільпо лише, то справді достатньо веліка. А у решти людей , яких ти назвав можуть бути справи і трохи подалі. Навіть буває, що не в своєму місті. Полюбому вештався під колесами, порушуючи ПДР.
та да, одни спешат на передок, вторые обезвреживать дрг, третьи гуманитарку везут на фронт, четвертые с фронта. Один я вештаюсь под колесами и нагружаю канализацию. Да, и все с соблюдением пдр ездят ведь. Никогда такого не было и вот опять.
fler написав:Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся
про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам..?
Гарно дякуємо, IgA, що ви з нами! Не перемикайтесь!