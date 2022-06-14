Ромасик написав:Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...
Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати. Як порахувати при цьому ковідні??
Є країни без війни. Вони досі можуть показати, скільки більше від норми помирає.
Пропоную спостерігати за Британією. Там і обстежувати, і щепити, і рахувати вміють... і нова ковідна хвиля зараз почнеться... https://www.bbc.com/news/uk-51768274 Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся
fler написав:Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся
про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились?
Hotab написав:Якщо у тебе потреба доїхати до Сільпо лише, то справді достатньо веліка. А у решти людей , яких ти назвав можуть бути справи і трохи подалі. Навіть буває, що не в своєму місті. Полюбому вештався під колесами, порушуючи ПДР.
та да, одни спешат на передок, вторые обезвреживать дрг, третьи гуманитарку везут на фронт, четвертые с фронта. Один я вештаюсь под колесами и нагружаю канализацию. Да, и все с соблюдением пдр ездят ведь. Никогда такого не было и вот опять.
fler написав:Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся
про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам..?
Гарно дякуємо, IgA, що ви з нами! Не перемикайтесь!
Понад 20 років американці помирають від опіоїдів, які їм продають як знеболювальні. За цим стоїть сімʼя фармацевтів-філантропів та елітні консультанти. Розповідаємо історію «опіоїдної епідемії» у США
З кінця 1990-х близько пів мільйона американців померли через передозування опіоїдами. Усе почалося з «Оксиконтину» — знеболювального, яке можна було купити у звичайній аптеці за рецептом лікаря. Насправді ж це був синтетичний героїн, який викликав сильну залежність. Його виробляла компанія Purdue Pharma, що належала піонерам медичного маркетингу, філантропам і меценатам — сімʼї Саклер. Фармацевти розгорнули масштабну кампанію — в хід пішли лобі в уряді та регуляторах охорони здоровʼя. Лікарям платили за те, щоб вони рекомендували препарат як нешкідливий і майже чудодійний засіб, а пацієнти поступово на нього «підсідали». Щоб збільшити продажі, найняли елітних консультантів зі світовим імʼям з компанії McKinsey. Ці факти зʼясувалися під час судових розслідувань за останні кілька років. Зараз Purdue Pharma банкрут, McKinsey співпрацює зі слідством і «здає» колишніх роботодавців, а сімʼя Саклер заслужила репутацію творців «імперії болю». Андрій Фаворов на прохання «Бабеля» розбирався в історії «опіоїдної епідемії», яка стала національною проблемою США.