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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5020502150225023

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:11

  Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся
Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США
Всі легко (всі щеплені)...


Тверезо оцінюючи ситуацію, ви, звісно, пішли та захистили себе бустером, правда? Ні? Яка необачливість! :mrgreen:

Якось давно не чутно про утилізацію вакцин :roll: Чи їм теж, як сертифікатам, автоматично подовжили термін дії до 1,5 років?))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:20

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Если бы еще кто-то посчитал результат в цифрах...

Як ти розраховуєш порахувати?? У нас зараз бойові втрати ніхто не може порахувати.
Як порахувати при цьому ковідні??

Є країни без війни. Вони досі можуть показати, скільки більше від норми помирає.


Пропоную спостерігати за Британією. Там і обстежувати, і щепити, і рахувати вміють... і нова ковідна хвиля зараз почнеться... :wink:
https://www.bbc.com/news/uk-51768274
Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:25

  fler написав:Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся


про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду
а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:43

  IgA написав:про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду

Неплохо. А раньше было скучно и нечем заниматься, поэтому занимались ковидом и локдаунами?

  IgA написав:а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам, перемога близько раз вже розслабились?

Звучит как угроза. "Не вспоминайте про ковид, а то ..."
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:50

  Hotab написав:Якщо у тебе потреба доїхати до Сільпо лише, то справді достатньо веліка.
А у решти людей , яких ти назвав
можуть бути справи і трохи подалі. Навіть буває, що не в своєму місті.
Полюбому вештався під колесами, порушуючи ПДР.

та да, одни спешат на передок, вторые обезвреживать дрг, третьи гуманитарку везут на фронт, четвертые с фронта. Один я вештаюсь под колесами и нагружаю канализацию.
Да, и все с соблюдением пдр ездят ведь. Никогда такого не было и вот опять.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:03

  fler написав:Пропоную спостерігати за Британією.

не интересно.
Я бы и раньше не интересовался, если бы мои права не ущемляли.
За клоунами-перешуганными немного наблюдаю.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:47

  fler написав:
  Faceless написав:Насправді, ковід нікуди не дівся
Хворіли нещодавно і знайомі тут, і в Іспанії, і в США
Всі легко (всі щеплені)...


Тверезо оцінюючи ситуацію, ви, звісно, пішли та захистили себе бустером, правда? Ні? Яка необачливість! :mrgreen:

Якось давно не чутно про утилізацію вакцин :roll: Чи їм теж, як сертифікатам, автоматично подовжили термін дії до 1,5 років?))

Час до речі підійшов якраз. В лютому-березні, звісно, й не подумав би - реально не до того було, та й все одно тупо вдома сиділи постійно, вимушена самоізоляція і так була.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:10

Звичайний грип? ;)

  IgA написав:
  fler написав:Шкода, що наш британський агент IgA десь подівся


про ковід в ЮК вже давно всі забули, всі обмеження відмінено. та і в мені зараз є чим зайнятися крім ковіду
а у вас я дивлюсь все файно в Україні, якщо знову до теми ковіду повертаєтесь? мені можна вже переставати скидувати гроші фондам..?


Гарно дякуємо, IgA, що ви з нами! Не перемикайтесь! :wink:

«COVID-19 не зник, він є. Але він набув характеру сезонної інфекції.», – розповів лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів із імунопрофілактики Федір Лапій.
https://www.slovoidilo.ua/2022/06/14/no ... kczionista
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:57

Понад 20 років американці помирають від опіоїдів, які їм продають як знеболювальні. За цим стоїть сімʼя фармацевтів-філантропів та елітні консультанти. Розповідаємо історію «опіоїдної епідемії» у США
З кінця 1990-х близько пів мільйона американців померли через передозування опіоїдами. Усе почалося з «Оксиконтину» — знеболювального, яке можна було купити у звичайній аптеці за рецептом лікаря. Насправді ж це був синтетичний героїн, який викликав сильну залежність. Його виробляла компанія Purdue Pharma, що належала піонерам медичного маркетингу, філантропам і меценатам — сімʼї Саклер. Фармацевти розгорнули масштабну кампанію — в хід пішли лобі в уряді та регуляторах охорони здоровʼя. Лікарям платили за те, щоб вони рекомендували препарат як нешкідливий і майже чудодійний засіб, а пацієнти поступово на нього «підсідали». Щоб збільшити продажі, найняли елітних консультантів зі світовим імʼям з компанії McKinsey. Ці факти зʼясувалися під час судових розслідувань за останні кілька років. Зараз Purdue Pharma банкрут, McKinsey співпрацює зі слідством і «здає» колишніх роботодавців, а сімʼя Саклер заслужила репутацію творців «імперії болю». Андрій Фаворов на прохання «Бабеля» розбирався в історії «опіоїдної епідемії», яка стала національною проблемою США.

https://babel.ua/texts/60328-ponad-20-rokiv-amerikanci-pomirayut-vid-opiojidiv-yaki-jim-prodayut-yak-znebolyuvalni-za-cim-stojit-sim-ya-farmacevtiv-filantropiv-ta-elitni-konsultanti-rozpovidayemo-istoriyu-opiojidnoji-epidemiji-u-
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 20:02

был сегодня в поликлинике - заставили одеть бахилы (зачем-то - может для того чтобы я пошел их втридорога купил в придворной аптеке..?).
Зато никого в намордниках. Тема намордников вымерла напрочь. Свидетели, где же вы?? Вам карантин продлили до 31 августа!
Ромасик
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