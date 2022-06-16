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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5021502250235024 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 14% 8 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 37% 22 Зробив 2 щеплення і досить 10% 6 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 34% 20 Інше 5% 3 Всього голосів : 59 Додано: Чет 16 чер, 2022 21:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: заставили одеть бахилы (зачем-то - может для того чтобы я пошел их втридорога купил в придворной аптеке..?). заставили одеть бахилы (зачем-то - может для того чтобы я пошел их втридорога купил в придворной аптеке..?).

Зняв би кеди, був би в шкарпетках, ділов то. Зекономив = заробив. Зняв би кеди, був би в шкарпетках, ділов то. Зекономив = заробив. Hotab

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