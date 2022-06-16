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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5021502250235024

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:заставили одеть бахилы (зачем-то - может для того чтобы я пошел их втридорога купил в придворной аптеке..?).

Зняв би кеди, був би в шкарпетках, ділов то. Зекономив = заробив. :lol:
Hotab
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  #<1 ... 5021502250235024
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