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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 чер, 2022 21:07
Ромасик написав:
заставили одеть бахилы (зачем-то - может для того чтобы я пошел их втридорога купил в придворной аптеке..?).
Зняв би кеди, був би в шкарпетках, ділов то. Зекономив = заробив.
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