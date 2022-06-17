Зняв би кеди, був би в шкарпетках, ділов то. Зекономив = заробив.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:29
Таки 7-я волна в Израиле ;)
В пятницу, 17 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В минздраве заявляют о седьмой волне эпидемии
Вновь открываются коронавирусные отделения в больницах.
За последние сутки проведены 27725 тестов. В 29% случаев выявлялся коронавирус. (Число проводимых тестов явно недостаточно.)
В настоящий момент заражены 41581 человек (+3421 за сутки).
По данным минздрава Израиля на 17 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 72% населения страны, вторую –66%, третью - 48%, четвертую - 9%.
В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").
Roberto dark, надо ли переживать за Вашу 4-ю прививку?
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