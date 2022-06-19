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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:заставили одеть бахилы (зачем-то - может для того чтобы я пошел их втридорога купил в придворной аптеке..?).

Зняв би кеди, був би в шкарпетках, ділов то. Зекономив = заробив. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:29

Таки 7-я волна в Израиле ;)

В пятницу, 17 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В минздраве заявляют о седьмой волне эпидемии :shock:
Вновь открываются коронавирусные отделения в больницах.
За последние сутки проведены 27725 тестов. В 29% случаев выявлялся коронавирус. (Число проводимых тестов явно недостаточно.)
В настоящий момент заражены 41581 человек (+3421 за сутки).
По данным минздрава Израиля на 17 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 72% населения страны, вторую –66%, третью - 48%, четвертую - 9%.
В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными"). https://www.newsru.co.il/health/17jun20 ... l_110.html

Roberto dark, надо ли переживать за Вашу 4-ю прививку? :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Зато никого в намордниках. Тема намордников вымерла напрочь.


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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:53

"Отменять" ковид в Европе начали ещё с весны. Чем его заменили?
Грйс-мэн
 
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