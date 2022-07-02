RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5021502250235024

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:заставили одеть бахилы (зачем-то - может для того чтобы я пошел их втридорога купил в придворной аптеке..?).

Зняв би кеди, був би в шкарпетках, ділов то. Зекономив = заробив. :lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7837
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1843 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:29

Таки 7-я волна в Израиле ;)

В пятницу, 17 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В минздраве заявляют о седьмой волне эпидемии :shock:
Вновь открываются коронавирусные отделения в больницах.
За последние сутки проведены 27725 тестов. В 29% случаев выявлялся коронавирус. (Число проводимых тестов явно недостаточно.)
В настоящий момент заражены 41581 человек (+3421 за сутки).
По данным минздрава Израиля на 17 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 72% населения страны, вторую –66%, третью - 48%, четвертую - 9%.
В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными"). https://www.newsru.co.il/health/17jun20 ... l_110.html

Roberto dark, надо ли переживать за Вашу 4-ю прививку? :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3023
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Зато никого в намордниках. Тема намордников вымерла напрочь.


Зображення
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7837
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1843 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:53

"Отменять" ковид в Европе начали ещё с весны. Чем его заменили?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 442
З нами з: 22.01.18
Подякував: 304 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:15

  Грйс-мэн написав:"Отменять" ковид в Европе начали ещё с весны. Чем его заменили?

В Европе давно с ним почти совладали. А вот Украина и Мордор до войны не совсем.
Выше по теме есть цифры избыточной смертности по 2021 году этих двух стран. И некоторых европейских.
По памяти: в Украине +150 тысяч смертей, в Мордоре +700 тысяч. . Львиная (большая часть) доля этих смертей - вторая половина 2021 года.
Если вам хочется изучить вопрос - его глубоко разбирали выше по теме. Сейчас не интересно жевать старые цифры, а новых по этим двум странам нет по понятным причинам.
З.Ы. но я согласен, что сегодняшние десятки тысяч смертей молодых защитников - это больнее, чем сотня тысяч досрочно умерших пенсионеров. Беда познается в сравнении.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7837
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1843 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:49

Назва гілки потребує заміни

  Грйс-мэн написав:"Отменять" ковид в Европе начали ещё с весны. Чем его заменили?


Не замінили, а доповнили :wink:
"У п'ятницю Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до «термінових» дій щодо запобігання розповсюдженню віспи мавп у Європі, зазначивши, що за останні два тижні кількість випадків там потроїлася. За словами Клюге, 90% усіх лабораторно підтверджених випадків, зареєстрованих у всьому світі, або 4500 інфекцій, припадає на Європу.
За даними ВООЗ, досі більшість інфекцій мавпячої віспи спостерігалися у чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, у молодому віці, головним чином у міських районах."

Потрібно вдосконалити назву гілки у відповідності до світових трендів, напр. «Епідемії у світі». Шановне панство, висловлюйте, б-ласка, свої пропозиції.

У ВООЗ повідомили, що у світі стрімко зростає кількість захворюваних на COVID-19.

У Всесвітній Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) повідомили, що за останній тиждень кількість захворювань на коронавірус у світі зросла на 18% і склала 4,1 млн випадків.
Найбільша кількість нових випадків COVID-19 зафіксована на Близькому Сході, де спостерігається ріст на 47% (привіт, чотириждивакцинований Ізраїль, ОАЕ, де зараз сьома хвиля((...). У Європі та Південно-Східній Азії кількість інфікованих зросла на 32%
  Hotab написав:В Европе давно с ним почти совладали.
(привіт, Хотаб;)), а у Америці – на 14%.
Генеральний директор ВООЗ Гебреїсус зазначив, що збільшення захворювань на коронавірус було зафіксовано у 110 країнах і спричинено Омікрон-штамами BA.4 and BA.5. “Ця пандемія змінюється, але вона не закінчилася», — сказав Гебреїсус.
"Бджоли - мед" 8) Тепер можна згадати, як ми (разом із вченими та практиками;)) доводили, що збільшення кількості вакцинованих призведе до збільшення мутацій та подальшого зростання пандемії.
Питання по ковіду "Де зростання в недовакцинованій Україні?" залишається відкритим.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3023
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:у Америці – на 14%.

Смертей нема. Майже. Нема отих +10..20% (а в Україні всі 40%) до місячної норми смертей, як воно було в 2020-2021 році.
А "соплі", то такі верхні полюції. В Европі і Америці не заповнені шпиталі пораненими та без кінцівок, вони можуть собі дозволити порахувати тих, хто зараз просто сопливить з температурою.



Ми - не можемо.
  fler написав:Питання по ковіду "Де зростання в недовакцинованій Україні?" залишається відкритим




З.І. Не зрозуміло, навіщо ці спроби щось довести влітку 2022 року, коли є вже прожиті і повністю обраховані 2019-2021 , по яким добре видно, скільки надлишкових смертей отримали привиті і непривиті країни. Причому чітко видно та часова лінія, коли вони привились і загасили смертність, і коли ми забили на все, і отримали смертоносне 2-е півріччя 2021 року.

Знову за рибу гроші.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7837
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1843 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5021502250235024
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22529554
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3467)
02.07.2022 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.