Зняв би кеди, був би в шкарпетках, ділов то. Зекономив = заробив.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:29
Таки 7-я волна в Израиле ;)
В пятницу, 17 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В минздраве заявляют о седьмой волне эпидемии
Вновь открываются коронавирусные отделения в больницах.
За последние сутки проведены 27725 тестов. В 29% случаев выявлялся коронавирус. (Число проводимых тестов явно недостаточно.)
В настоящий момент заражены 41581 человек (+3421 за сутки).
По данным минздрава Израиля на 17 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 72% населения страны, вторую –66%, третью - 48%, четвертую - 9%.
В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").
Roberto dark, надо ли переживать за Вашу 4-ю прививку?
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 19 чер, 2022 11:15
В Европе давно с ним почти совладали. А вот Украина и Мордор до войны не совсем.
Выше по теме есть цифры избыточной смертности по 2021 году этих двух стран. И некоторых европейских.
По памяти: в Украине +150 тысяч смертей, в Мордоре +700 тысяч. . Львиная (большая часть) доля этих смертей - вторая половина 2021 года.
Если вам хочется изучить вопрос - его глубоко разбирали выше по теме. Сейчас не интересно жевать старые цифры, а новых по этим двум странам нет по понятным причинам.
З.Ы. но я согласен, что сегодняшние десятки тысяч смертей молодых защитников - это больнее, чем сотня тысяч досрочно умерших пенсионеров. Беда познается в сравнении.
Додано: Суб 02 лип, 2022 07:49
Назва гілки потребує заміни
Не замінили, а доповнили
"У п'ятницю Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до «термінових» дій щодо запобігання розповсюдженню віспи мавп у Європі, зазначивши, що за останні два тижні кількість випадків там потроїлася. За словами Клюге, 90% усіх лабораторно підтверджених випадків, зареєстрованих у всьому світі, або 4500 інфекцій, припадає на Європу.
За даними ВООЗ, досі більшість інфекцій мавпячої віспи спостерігалися у чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, у молодому віці, головним чином у міських районах."
Потрібно вдосконалити назву гілки у відповідності до світових трендів, напр. «Епідемії у світі». Шановне панство, висловлюйте, б-ласка, свої пропозиції.
У ВООЗ повідомили, що у світі стрімко зростає кількість захворюваних на COVID-19.
У Всесвітній Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) повідомили, що за останній тиждень кількість захворювань на коронавірус у світі зросла на 18% і склала 4,1 млн випадків.
Найбільша кількість нових випадків COVID-19 зафіксована на Близькому Сході, де спостерігається ріст на 47% (привіт, чотириждивакцинований Ізраїль, ОАЕ, де зараз сьома хвиля((...). У Європі та Південно-Східній Азії кількість інфікованих зросла на 32%
(привіт, Хотаб;)), а у Америці – на 14%.
Генеральний директор ВООЗ Гебреїсус зазначив, що збільшення захворювань на коронавірус було зафіксовано у 110 країнах і спричинено Омікрон-штамами BA.4 and BA.5. “Ця пандемія змінюється, але вона не закінчилася», — сказав Гебреїсус.
"Бджоли - мед" Тепер можна згадати, як ми (разом із вченими та практиками;)) доводили, що збільшення кількості вакцинованих призведе до збільшення мутацій та подальшого зростання пандемії.
Питання по ковіду "Де зростання в недовакцинованій Україні?" залишається відкритим.
Додано: Суб 02 лип, 2022 07:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смертей нема. Майже. Нема отих +10..20% (а в Україні всі 40%) до місячної норми смертей, як воно було в 2020-2021 році.
А "соплі", то такі верхні полюції. В Европі і Америці не заповнені шпиталі пораненими та без кінцівок, вони можуть собі дозволити порахувати тих, хто зараз просто сопливить з температурою.
Ми - не можемо.
З.І. Не зрозуміло, навіщо ці спроби щось довести влітку 2022 року, коли є вже прожиті і повністю обраховані 2019-2021 , по яким добре видно, скільки надлишкових смертей отримали привиті і непривиті країни. Причому чітко видно та часова лінія, коли вони привились і загасили смертність, і коли ми забили на все, і отримали смертоносне 2-е півріччя 2021 року.
Знову за рибу гроші.
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:27
А потім з 24 лютого 2022 в нас ковід як рукою зняло
Хотаб, ВООЗ каже про зростання захворюваності, а ти - про надлишкову смертність. Намагаюся розібратися по суті питання. Чому ми не бачимо зростання захворюваності по ковіду? Оскільки ми недовакциновані, то маємо бачити це зростання на всі 100%, ні? В нас на ЗУ виїхало людей хз скільки мільйонів - чому там досі не стався сплеск ковіду? Хлопці сидять в окопах, скупчуються у казармах - теж нічого.
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хто "ми"?
Ви та вкладчик?
Лікарі щодня отримують від 500 до 1000 поранених.
Вони їх рахують.
Ви смертей по +20..30 тисяч щомісяця в Україні не помічали (не хотіли помічать) , як ви хочете помітити тих, хто зараз хворіє дома з соплями і температурою, особливо коли ці цифри зараз на порядок менші.
Там ВОЗ перерахував смерті за 2021-2022 рік (24 місяці).
15 млн майже. (нагадаю, іспанка забрала 17..50 млн)
Ну і по кацапії прямо вказав, що в 3.5 раза вони налюбиди світ своїми підрахунками.
Індія там колись цікавила когось. Там є. Більш ніж в 10 раз всіх налюбиди.
Це вже не Мінфін. Це офіційна інформація від WHO
Зверніть увагу на друге півріччя. Влітку нам місцеві форумні крикуни вже обіцяли фініш. Натомість +90 тисяч смертей!
Бажаючі можуть глянути "ужас-ужас" Британію, та інші країни. Можна "феномен" ЮАРу ромасікам глянуть.
Додано: Вів 05 лип, 2022 18:08
Все по-честному без обмана у волшебника Сулеймана ;)
Звісно, статистика не бреше, тим більше від ВООЗ Вони її самостійно збирали і там немає ніякої корупції чи лобіювання. Лобіювання? Ні, не чули!
Одна Pfizer заробила понад 20 мільярдів доларів за 2020-2022рр. Чиновники всіх мастей отримали відкіти, науковцям гарно проплатили за потрібні «дослідження», медики в шоколаді від потрібних інтерв’ю та пропаганди, ЗМІ отримали щедру платню за потрібні публікації, відео тощо. Понад півсвіту вакцинували! Як ви думаєте, бігфарма та всі інші ланки ковідного ланцюжка вже нажерлися чи хочуть ще? (Підказка: «Хвороба не відступила!»)))
Але повернемось «до наших баранів». Статистика. Жонглювання діагнозами, приписування куди треба, щоб отримати на лікарню більше ковідних грошей, зменшення або збільшення кількості випадків для послаблення чи посилення ковідних обмежень у регіоні… Померлих від вакцинації запишемо в графу «від ковіду» чи супутніх хвороб, але «внаслідок ковіду». Ні, не чули! ))) Звісно, ВООЗ всіх вивела на чисту воду і зібрала правдиву статистику. По всьому світу. За всіма показниками, які можна порівняти. Чесно
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