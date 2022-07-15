RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5022502350245025

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 08:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Звісно, статистика не бреше, тим більше від ВООЗ Вони її самостійно збирали і там немає ніякої корупції чи лобіювання. Лобіювання? Ні, не чули

Цифри в таблиці (графа фактично померлих по місяцям) ) повністю повторюють цифри українського держстату. ВОЗ не міг там нічого придумати. Вони лише інтерпретують і пояснюють причини. Якщо в листопаді 2021 року померло 90 тисяч українців замість 50 тисяч, які очікувались в цьому місяці, то вони таки померли. Інша справа, що кожен з антиковідників знайшов своє пояснення цій цифрі. Будівельник, наприклад, пояснював таку аномальну смертність тим, що весною 2020 року був карантин і заборонили гуляти в парках. У вас є своє пояснення. ВООЗ же пояснює це впливом ковід . Хто з вас прав - невідомо. ;)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7864
З нами з: 15.02.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Позитивний на Корону від сьогодні.
Згідно німецьких правил мушу знаходитись 5 днів в карантині.
Які останні новели в лікуванні короновірусу ?
Три рази щеплений, останнє щепленняв в січні 2022
Хомякоид
 
Повідомлень: 1996
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2284 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:51

  Хомякоид написав:Позитивний на Корону від сьогодні.
Згідно німецьких правил мушу знаходитись 5 днів в карантині.
Які останні новели в лікуванні короновірусу ?
Три рази щеплений, останнє щепленняв в січні 2022

Скоріш за все все пройде максимально легко, якщо тричі чіпований, тому вистачить просто тимчасової самоізоляції
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31788
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7545 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:53

Чіпонувся Файзером на днях. Це третя в житті, до цього було 2 китайця. Вишки 4 та 5ж став бачити краще.
Точку G знаходити швидше.
Температури не було. Але плече в качалці (на наступний день) підпухло, зупинив тренування про всяк випадок. Для джогінгу різниці не помітив.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7864
З нами з: 15.02.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5022502350245025
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: razor і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22532191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1125)
15.07.2022 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.