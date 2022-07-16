fler написав:Звісно, статистика не бреше, тим більше від ВООЗ Вони її самостійно збирали і там немає ніякої корупції чи лобіювання. Лобіювання? Ні, не чули
Цифри в таблиці (графа фактично померлих по місяцям) ) повністю повторюють цифри українського держстату. ВОЗ не міг там нічого придумати. Вони лише інтерпретують і пояснюють причини. Якщо в листопаді 2021 року померло 90 тисяч українців замість 50 тисяч, які очікувались в цьому місяці, то вони таки померли. Інша справа, що кожен з антиковідників знайшов своє пояснення цій цифрі. Будівельник, наприклад, пояснював таку аномальну смертність тим, що весною 2020 року був карантин і заборонили гуляти в парках. У вас є своє пояснення. ВООЗ же пояснює це впливом ковід . Хто з вас прав - невідомо.
Хомякоид написав:Позитивний на Корону від сьогодні. Згідно німецьких правил мушу знаходитись 5 днів в карантині. Які останні новели в лікуванні короновірусу ? Три рази щеплений, останнє щепленняв в січні 2022
Скоріш за все все пройде максимально легко, якщо тричі чіпований, тому вистачить просто тимчасової самоізоляції
Чіпонувся Файзером на днях. Це третя в житті, до цього було 2 китайця. Вишки 4 та 5ж став бачити краще. Точку G знаходити швидше. Температури не було. Але плече в качалці (на наступний день) підпухло, зупинив тренування про всяк випадок. Для джогінгу різниці не помітив.