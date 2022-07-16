fler написав:Звісно, статистика не бреше, тим більше від ВООЗ Вони її самостійно збирали і там немає ніякої корупції чи лобіювання. Лобіювання? Ні, не чули
Цифри в таблиці (графа фактично померлих по місяцям) ) повністю повторюють цифри українського держстату. ВОЗ не міг там нічого придумати. Вони лише інтерпретують і пояснюють причини. Якщо в листопаді 2021 року померло 90 тисяч українців замість 50 тисяч, які очікувались в цьому місяці, то вони таки померли. Інша справа, що кожен з антиковідників знайшов своє пояснення цій цифрі. Будівельник, наприклад, пояснював таку аномальну смертність тим, що весною 2020 року був карантин і заборонили гуляти в парках. У вас є своє пояснення. ВООЗ же пояснює це впливом ковід . Хто з вас прав - невідомо.
Хомякоид написав:Позитивний на Корону від сьогодні. Згідно німецьких правил мушу знаходитись 5 днів в карантині. Які останні новели в лікуванні короновірусу ? Три рази щеплений, останнє щепленняв в січні 2022
Скоріш за все все пройде максимально легко, якщо тричі чіпований, тому вистачить просто тимчасової самоізоляції
Чіпонувся Файзером на днях. Це третя в житті, до цього було 2 китайця. Вишки 4 та 5ж став бачити краще. Точку G знаходити швидше. Температури не було. Але плече в качалці (на наступний день) підпухло, зупинив тренування про всяк випадок. Для джогінгу різниці не помітив.
Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет. Еще в марте-апреле медперсонал больниц радовался, что есть финансирование, что волонтеры завалили клиники лекарствами. Работали люди по трое-четверо суток подряд, но реально был душевный подъем. Сейчас натащенное волонтерами ушло под ноль и вдруг оказалось, что к этому еще и мощно порезали финансирование больниц. Медперсонал снова стали переводить на пол или на три четверти ставки (кому не нравится - никто не держит). Народ всерьез задумывается о релокации.
antey1969 написав:Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет. Еще в марте-апреле медперсонал больниц радовался, что есть финансирование, что волонтеры завалили клиники лекарствами. Работали люди по трое-четверо суток подряд, но реально был душевный подъем. Сейчас натащенное волонтерами ушло под ноль и вдруг оказалось, что к этому еще и мощно порезали финансирование больниц. Медперсонал снова стали переводить на пол или на три четверти ставки (кому не нравится - никто не держит). Народ всерьез задумывается о релокации.
Медики в Германии это уважаемая каста, нужно учить немецкий и двигаться nach Deutscland.
Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато. На какой день симптомы проходят ?
Хомякоид написав: Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато. На какой день симптомы проходят ?
Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми? Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення, ніж омікрон. Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю. https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia
antey1969 написав:Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет. Еще в марте-апреле медперсонал больниц радовался, что есть финансирование, что волонтеры завалили клиники лекарствами. Работали люди по трое-четверо суток подряд, но реально был душевный подъем. Сейчас натащенное волонтерами ушло под ноль и вдруг оказалось, что к этому еще и мощно порезали финансирование больниц. Медперсонал снова стали переводить на пол или на три четверти ставки (кому не нравится - никто не держит). Народ всерьез задумывается о релокации.
Медики в Германии это уважаемая каста, нужно учить немецкий и двигаться nach Deutscland.
Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато. На какой день симптомы проходят ?