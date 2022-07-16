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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5023502450255026

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:41

  fler написав:
  antey1969 написав:Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет.


Не на часі :mrgreen:

  antey1969 написав:Народ всерьез задумывается о релокации.


Я правильно зрозуміла ваш статус - "relocated"?

Официально за свой счёт
antey1969
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