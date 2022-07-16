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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 21:41
fler написав: antey1969 написав:
Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет.
Не на часі
antey1969 написав:
Народ всерьез задумывается о релокации.
Я правильно зрозуміла ваш статус - "relocated"?
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