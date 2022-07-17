Хомякоид написав: Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато. На какой день симптомы проходят ?
Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми? Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення, ніж омікрон. Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю. https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia
Второй день температура под 38. Сегодня начал прорываться сухой кашель. Ну и слабость.