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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5023502450255026

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:41

  fler написав:
  antey1969 написав:Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет.


Не на часі :mrgreen:

  antey1969 написав:Народ всерьез задумывается о релокации.


Я правильно зрозуміла ваш статус - "relocated"?

Официально за свой счёт
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:38

  fler написав:
  Хомякоид написав: Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато.
На какой день симптомы проходят ?


Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми?
Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення, ніж омікрон.
Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю.
https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia


Второй день температура под 38.
Сегодня начал прорываться сухой кашель.
Ну и слабость.
Хомякоид
 
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