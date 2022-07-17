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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5023502450255026

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
14%
8
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:41

  fler написав:
  antey1969 написав:Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет.


Не на часі :mrgreen:

  antey1969 написав:Народ всерьез задумывается о релокации.


Я правильно зрозуміла ваш статус - "relocated"?

Официально за свой счёт
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:38

  fler написав:
  Хомякоид написав: Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато.
На какой день симптомы проходят ?


Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми?
Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення, ніж омікрон.
Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю.
https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia


Второй день температура под 38.
Сегодня начал прорываться сухой кашель.
Ну и слабость.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хомякоид написав:
  fler написав:
Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми?
Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення, ніж омікрон.
Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю.
https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia


Второй день температура под 38.
Сегодня начал прорываться сухой кашель.
Ну и слабость.

Так то не важкий перебіг.
В мене було навіть вище 40 кілька днів, як хворів, то було ще до можливості чіпування. Скільки загалом точно не знаю, бо коли температура не така висока, то її не помічав, чисто випадково перевірив, а ніяких інших симптомів не було.
В колеги нещодавно хворіла вся родина - всі чіповані хворіли буквально папу днів легко, і тільки молодша дитина (не вакцинували, бо замала) температура скакнула майже до 42, але як збили, то все минуло за кілька днів
Faceless
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