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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5023502450255026 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 59 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 14% 8 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 37% 22 Зробив 2 щеплення і досить 10% 6 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 34% 20 Інше 5% 3 Всього голосів : 59 Додано: Суб 16 лип, 2022 21:41 fler написав: antey1969 написав: Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет. Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет.



Не на часі



antey1969 написав: Народ всерьез задумывается о релокации. Народ всерьез задумывается о релокации.



Я правильно зрозуміла ваш статус - "relocated"? Не на часіЯ правильно зрозуміла ваш статус - "relocated"?

Официально за свой счёт Официально за свой счёт antey1969 1

Повідомлень: 11329 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1528 раз. Подякували: 3370 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лип, 2022 23:38 fler написав: Хомякоид написав: Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато.

На какой день симптомы проходят ? Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато.На какой день симптомы проходят ?



Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми?

Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення , ніж омікрон.

Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю.

https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми?Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5, ніж омікрон.Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю.



Второй день температура под 38.

Сегодня начал прорываться сухой кашель.

Ну и слабость. Второй день температура под 38.Сегодня начал прорываться сухой кашель.Ну и слабость. Хомякоид Повідомлень: 2008 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2288 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 11:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире Хомякоид написав: fler написав:

Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми?

Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення , ніж омікрон.

Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю.

https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми?Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5, ніж омікрон.Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю.



Второй день температура под 38.

Сегодня начал прорываться сухой кашель.

Ну и слабость. Второй день температура под 38.Сегодня начал прорываться сухой кашель.Ну и слабость.

Так то не важкий перебіг.

В мене було навіть вище 40 кілька днів, як хворів, то було ще до можливості чіпування. Скільки загалом точно не знаю, бо коли температура не така висока, то її не помічав, чисто випадково перевірив, а ніяких інших симптомів не було.

В колеги нещодавно хворіла вся родина - всі чіповані хворіли буквально папу днів легко, і тільки молодша дитина (не вакцинували, бо замала) температура скакнула майже до 42, але як збили, то все минуло за кілька днів Так то не важкий перебіг.В мене було навіть вище 40 кілька днів, як хворів, то було ще до можливості чіпування. Скільки загалом точно не знаю, бо коли температура не така висока, то її не помічав, чисто випадково перевірив, а ніяких інших симптомів не було.В колеги нещодавно хворіла вся родина - всі чіповані хворіли буквально папу днів легко, і тільки молодша дитина (не вакцинували, бо замала) температура скакнула майже до 42, але як збили, то все минуло за кілька днів Faceless

Модератор Повідомлень: 31796 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7546 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5023502450255026 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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