Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Хомякоид написав: Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато. На какой день симптомы проходят ?
Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми? Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення, ніж омікрон. Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю. https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia
Второй день температура под 38. Сегодня начал прорываться сухой кашель. Ну и слабость.
fler написав: Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми? Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення, ніж омікрон. Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю. https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia
Второй день температура под 38. Сегодня начал прорываться сухой кашель. Ну и слабость.
Так то не важкий перебіг. В мене було навіть вище 40 кілька днів, як хворів, то було ще до можливості чіпування. Скільки загалом точно не знаю, бо коли температура не така висока, то її не помічав, чисто випадково перевірив, а ніяких інших симптомів не було. В колеги нещодавно хворіла вся родина - всі чіповані хворіли буквально папу днів легко, і тільки молодша дитина (не вакцинували, бо замала) температура скакнула майже до 42, але як збили, то все минуло за кілька днів
Возвращение коронавируса у Байдена ставит вопросы об эффективности лечения и изоляции этой болезни.
Со статьей на эту тему вышла Politico, которая напоминает, что президент США получил положительные тесты после пятидневного курса Paxlovid, препарата Pfizer, который Белый дом рекламировал как одну из своих историй успеха.
«Мы просто многого не знаем о Paxlovid», — сказал Валид Геллад, директор Центра фармацевтической политики и назначения Питтсбургского университета.
При этом едставитель Pfizer Шарон Кастильо заявила, что компания «очень уверена в клинической эффективности Паксловида в предотвращении тяжелых исходов от Covid-19 у пациентов с повышенным риском».
Но 5% случаев неудачного лечения все-таки существуют, пишет издание. Также оно ставит под сомнение протокол изоляции, который предписан медиками.
По словам врача Белого дома Кевина О'Коннора, случай повторного заболевания у президента был обнаружен только потому, что он проходил ежедневные экспресс-тесты «как для защиты людей вокруг него, так и для обеспечения раннего обнаружения любого возобновления репликации вируса».
Представитель Белого дома не ответил на просьбу Politico прокомментировать, когда Байден планирует выйти из изоляции.
Селин Гундер, эпидемиолог и главный редактор по общественному здравоохранению в Kaiser Health News, которая консультировала Байдена по Covid, сказала, что, по ее мнению, он подождет, пока не получит два отрицательных результата теста.
«Я думаю, что это правильный поступок», — сказала она.
позорысько. Хоть бы деда норм накололи. Не последний же человек!