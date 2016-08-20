Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Хомякоид написав: Говорили корона легкий штам, лежу второй день и как то тяжеловато. На какой день симптомы проходят ?
Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми? Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення, ніж омікрон. Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю. https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia
Второй день температура под 38. Сегодня начал прорываться сухой кашель. Ну и слабость.
fler написав: Співчуваю, але у всіх по-різному... Які у Вас симптоми? Пандемія коронавірусу повертається з новими варіантами COVID, які отримали назву BA.4 та BA.5. За словами експертів, ці штами більше схожі на “початковий” вуханський варіант коронавірусу і далекі від омікрону. Згідно з дослідженнями, BA.4 і BA.5 майже втричі стійкіші до антитіл, які виробляються після щеплення, ніж омікрон. Як зазначили фахівці, варіант ВА.5 має кілька унікальних ознак, що відрізняють його від попередника. Йдеться про дзвін у вухах. Разом із втратою нюху цей симптом може вказувати, що хвороба торкнулася області поруч із головним мозком. Вчені Інституту генетики Лондонського університету помітили ще одну особливу ознаку – нічну пітливість - пацієнти з новим варіантом COVID пітніють так сильно, що їх піжами та постільна білизна іноді повністю промокають.Класичними ознаками хвороби, як і раніше, залишаються симптоми, схожі на застуду: нежить, біль у горлі, стійкий кашель, головний біль та втома. Деякі пацієнти також говорять про пропасницю. https://lhealth.info/15470/covid-19-pov ... oriuvannia
Второй день температура под 38. Сегодня начал прорываться сухой кашель. Ну и слабость.
Так то не важкий перебіг. В мене було навіть вище 40 кілька днів, як хворів, то було ще до можливості чіпування. Скільки загалом точно не знаю, бо коли температура не така висока, то її не помічав, чисто випадково перевірив, а ніяких інших симптомів не було. В колеги нещодавно хворіла вся родина - всі чіповані хворіли буквально папу днів легко, і тільки молодша дитина (не вакцинували, бо замала) температура скакнула майже до 42, але як збили, то все минуло за кілька днів
Баран з трибуни розповідає про статистику померлих за перше півріччя 2020 році? Це він в 2022 розказує? Свіжіших даних нема? Чи це старе відео приніс нам автор роліка?? Є давно статистика за 2021 рік. 720 тисяч смертей проти 580 у доковідні роки. Невже треба далі розказувати про смерті від ковід на рівні 0.0*%??
Hotab написав:Баран з трибуни розповідає про статистику померлих за перше півріччя 2020 році? Це він в 2022 розказує? Свіжіших даних нема? Чи це старе відео приніс нам автор роліка?? Є давно статистика за 2021 рік. 720 тисяч смертей проти 580 у доковідні роки. Невже треба далі розказувати про смерті від ковід на рівні 0.0*%??