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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5024502550265027

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.2 5 60
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
15%
9
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
37%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 14:01

  antey1969 написав:Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет.
Еще в марте-апреле медперсонал больниц радовался, что есть финансирование, что волонтеры завалили клиники лекарствами.
Работали люди по трое-четверо суток подряд, но реально был душевный подъем.
Сейчас натащенное волонтерами ушло под ноль и вдруг оказалось, что к этому еще и мощно порезали финансирование больниц.
Медперсонал снова стали переводить на пол или на три четверти ставки (кому не нравится - никто не держит).
Народ всерьез задумывается о релокации.

буде, як це не буде, навіть викосить більше чим напад РФ, це дуже убойна тєма, так що не переживайте, і шпокати, і обмежувати, і багато чого цікавого придумають аби бидло в стойлі тримати і зачищувати потрохи життєвий простір
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 14:02

  flyman написав:
  antey1969 написав:Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет.
Еще в марте-апреле медперсонал больниц радовался, что есть финансирование, что волонтеры завалили клиники лекарствами.
Работали люди по трое-четверо суток подряд, но реально был душевный подъем.
Сейчас натащенное волонтерами ушло под ноль и вдруг оказалось, что к этому еще и мощно порезали финансирование больниц.
Медперсонал снова стали переводить на пол или на три четверти ставки (кому не нравится - никто не держит).
Народ всерьез задумывается о релокации.

буде, як це не буде, навіть викосить більше чим напад РФ, це дуже убойна тєма, так що не переживайте, і шпокати, і обмежувати, і багато чого цікавого придумають аби бидло в стойлі тримати і зачищувати потрохи життєвий простір

Перемогу здобули (почти капитуляцию) - пора и ковид знать!
Earth Citizen
 
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