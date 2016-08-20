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Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:01
antey1969 написав:
Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет.
Еще в марте-апреле медперсонал больниц радовался, что есть финансирование, что волонтеры завалили клиники лекарствами.
Работали люди по трое-четверо суток подряд, но реально был душевный подъем.
Сейчас натащенное волонтерами ушло под ноль и вдруг оказалось, что к этому еще и мощно порезали финансирование больниц.
Медперсонал снова стали переводить на пол или на три четверти ставки (кому не нравится - никто не держит).
Народ всерьез задумывается о релокации.
буде, як це не буде, навіть викосить більше чим напад РФ, це дуже убойна тєма, так що не переживайте, і шпокати, і обмежувати, і багато чого цікавого придумають аби бидло в стойлі тримати і зачищувати потрохи життєвий простір
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flyman
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:02
flyman написав: antey1969 написав:
Похоже, принято решение, что ковида в Украине в этом году не будет.
Еще в марте-апреле медперсонал больниц радовался, что есть финансирование, что волонтеры завалили клиники лекарствами.
Работали люди по трое-четверо суток подряд, но реально был душевный подъем.
Сейчас натащенное волонтерами ушло под ноль и вдруг оказалось, что к этому еще и мощно порезали финансирование больниц.
Медперсонал снова стали переводить на пол или на три четверти ставки (кому не нравится - никто не держит).
Народ всерьез задумывается о релокации.
буде, як це не буде, навіть викосить більше чим напад РФ, це дуже убойна тєма, так що не переживайте, і шпокати, і обмежувати, і багато чого цікавого придумають аби бидло в стойлі тримати і зачищувати потрохи життєвий простір
Перемогу здобули (почти капитуляцию) - пора и ковид знать!
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