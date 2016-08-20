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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5024502550265027

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.2 5 62
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
15%
9
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
35%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:38

EXCLUSIVE: 'This is playing with fire - it could spark a lab-generated pandemic': Experts slam Boston lab where scientists have created a new deadly Covid strain with an 80% kill rate


https://www.dailymail.co.uk/health/article-11323677/Outrage-Boston-University-CREATES-Covid-strain-80-kill-rate.html

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.512134v1.full.pdf
pilker
 
Повідомлень: 209
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