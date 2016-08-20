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Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 жов, 2022 13:38
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pilker
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Додано: Сер 19 жов, 2022 15:41
То були неправильні миші
Люди в більшості вже перехворіли або вакциновані або "два в одному". Отже, потрібно було брати відповідних мишей, а не тих, що вперше зіткнулися з вірусом.
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fler
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Додано: Сер 19 жов, 2022 16:27
fler написав:
То були неправильні миші
Люди в більшості вже перехворіли або вакциновані або "два в одному". Отже, потрібно було брати відповідних мишей, а не тих, що вперше зіткнулися з вірусом.
тайная и основная цель исследования - выведение жизнеустойчивой породы грызунов из оставшихся выживших.
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pilker
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