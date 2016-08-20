Епідемія коронавірусу в Україні та світі

EXCLUSIVE: 'This is playing with fire - it could spark a lab-generated pandemic': Experts slam Boston lab where scientists have created a new deadly Covid strain with an 80% kill rate
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 жов, 2022 13:38
Додано: Сер 19 жов, 2022 15:41
То були неправильні миші Люди в більшості вже перехворіли або вакциновані або "два в одному". Отже, потрібно було брати відповідних мишей, а не тих, що вперше зіткнулися з вірусом.
Додано: Сер 19 жов, 2022 16:27
Додано: Суб 24 гру, 2022 17:23
Виключно через піклування про здоров'я нації ;)
В Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. В этот раз до 30 апреля 2023 года.
Де статистика утилізації вакцин? Скільки "нарідних" грошей пустили на вітер
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:19
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