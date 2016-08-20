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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.2 5 62
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
15%
9
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
35%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:38

EXCLUSIVE: 'This is playing with fire - it could spark a lab-generated pandemic': Experts slam Boston lab where scientists have created a new deadly Covid strain with an 80% kill rate


https://www.dailymail.co.uk/health/article-11323677/Outrage-Boston-University-CREATES-Covid-strain-80-kill-rate.html

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.512134v1.full.pdf
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:41

  pilker написав:
EXCLUSIVE: 'This is playing with fire - it could spark a lab-generated pandemic': Experts slam Boston lab where scientists have created a new deadly Covid strain with an 80% kill rate


https://www.dailymail.co.uk/health/article-11323677/Outrage-Boston-University-CREATES-Covid-strain-80-kill-rate.html

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.512134v1.full.pdf


То були неправильні миші :mrgreen: Люди в більшості вже перехворіли або вакциновані або "два в одному". Отже, потрібно було брати відповідних мишей, а не тих, що вперше зіткнулися з вірусом.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:27

  fler написав:То були неправильні миші :mrgreen: Люди в більшості вже перехворіли або вакциновані або "два в одному". Отже, потрібно було брати відповідних мишей, а не тих, що вперше зіткнулися з вірусом.


тайная и основная цель исследования - выведение жизнеустойчивой породы грызунов из оставшихся выживших.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:23

Виключно через піклування про здоров'я нації ;)

В Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. В этот раз до 30 апреля 2023 года.
Де статистика утилізації вакцин? :mrgreen: Скільки "нарідних" грошей пустили на вітер :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:19

  fler написав:В Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. В этот раз до 30 апреля 2023 года.

какое обоснование продления ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:50

  pilker написав:
  fler написав:В Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. В этот раз до 30 апреля 2023 года.

какое обоснование продления ?


бабки ще не всі відмили
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:53

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Насправді й досі люди хворіють, пару колег нещодавно, але все якось куди легше проходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:19

  Faceless написав:Насправді й досі люди хворіють, пару колег нещодавно, але все якось куди легше проходить
Так і від грипу хворіли останніх років 300 ....
Комусь було гірше, комусь легше...але сприймали це спокійно...

Тепер самі бачите
Пропоганда може з 140 млн - зробити вбивць
З 9млрд - зашуганих...

То може хоч на цьому ресурсі скористаєтесь власними можливостями і зменшите потік лохотрону?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:35

  budivelnik написав:
  Faceless написав:Насправді й досі люди хворіють, пару колег нещодавно, але все якось куди легше проходить
Так і від грипу хворіли останніх років 300 ....
Комусь було гірше, комусь легше...але сприймали це спокійно...

Тепер самі бачите
Пропоганда може з 140 млн - зробити вбивць
З 9млрд - зашуганих...

То може хоч на цьому ресурсі скористаєтесь власними можливостями і зменшите потік лохотрону?

В мене повноважень робити заяви на тему ковіду немає, якщо ви про це.

Щодо грипу (хоча я тестів на грип не робив ніколи, тому не можу сказати, коли то було якесь інше ГРВІ, а коли грип) - я за вже життя ніколи не хворів "тяжко" (надто довго чи з критичною температурою). А от ковід в 2020 був першим таким випадком. За вже життя не пригадаю жодного не те що родича, а хоча б знайомого, що помер чи хоча б потрапив в реанімаію з ГРВІ/грипом. А від ковіду таких було кілька за пару років. Це, звісно, не надто репрезентативно, щоб робити якісь висновки про доцільність чи обґрунтованість обмежень, але щодо того, що ця зараза куди небезпечніше, ніж звичні нам грипи/ГРВІ, в мене сумнівів майже немає. (П.С. Іспанку не застав, то ж тут я її в порівняння не беру).
Наразі практично в усьому світі про ковід, фактично, забули, і я певен, що і в нас давно всі формальні каратинні обмеження давно варто було б відмінити (на практиці їх і немає, лише таблички з вимогами залишились). Але що таке коїться в Китаї для мене взагалі незрозуміло. Враховуючи, що в Китаї тотальна медіацензура, ми не можемо довіряти новинам звідти, але кому і навіщо тоді то треба в Китаї - неводомо.

П.С. 140 млн "вбивць" - це ви про кого?
Faceless
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