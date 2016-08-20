Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Додано: Вів 03 січ, 2023 18:35

budivelnik написав: Faceless написав: Насправді й досі люди хворіють, пару колег нещодавно, але все якось куди легше проходить Насправді й досі люди хворіють, пару колег нещодавно, але все якось куди легше проходить Так і від грипу хворіли останніх років 300 ....

Комусь було гірше, комусь легше...але сприймали це спокійно...



Тепер самі бачите

Пропоганда може з 140 млн - зробити вбивць

З 9млрд - зашуганих...



То може хоч на цьому ресурсі скористаєтесь власними можливостями і зменшите потік лохотрону? Так і від грипу хворіли останніх років 300 ....Комусь було гірше, комусь легше...але сприймали це спокійно...Тепер самі бачитеПропоганда може з 140 млн - зробити вбивцьЗ 9млрд - зашуганих...То може хоч на цьому ресурсі скористаєтесь власними можливостями і зменшите потік лохотрону?

В мене повноважень робити заяви на тему ковіду немає, якщо ви про це.Щодо грипу (хоча я тестів на грип не робив ніколи, тому не можу сказати, коли то було якесь інше ГРВІ, а коли грип) - я за вже життя ніколи не хворів "тяжко" (надто довго чи з критичною температурою). А от ковід в 2020 був першим таким випадком. За вже життя не пригадаю жодного не те що родича, а хоча б знайомого, що помер чи хоча б потрапив в реанімаію з ГРВІ/грипом. А від ковіду таких було кілька за пару років. Це, звісно, не надто репрезентативно, щоб робити якісь висновки про доцільність чи обґрунтованість обмежень, але щодо того, що ця зараза куди небезпечніше, ніж звичні нам грипи/ГРВІ, в мене сумнівів майже немає. (П.С. Іспанку не застав, то ж тут я її в порівняння не беру).Наразі практично в усьому світі про ковід, фактично, забули, і я певен, що і в нас давно всі формальні каратинні обмеження давно варто було б відмінити (на практиці їх і немає, лише таблички з вимогами залишились). Але що таке коїться в Китаї для мене взагалі незрозуміло. Враховуючи, що в Китаї тотальна медіацензура, ми не можемо довіряти новинам звідти, але кому і навіщо тоді то треба в Китаї - неводомо.П.С. 140 млн "вбивць" - це ви про кого?