EXCLUSIVE: 'This is playing with fire - it could spark a lab-generated pandemic': Experts slam Boston lab where scientists have created a new deadly Covid strain with an 80% kill rate
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 жов, 2022 13:38
Додано: Сер 19 жов, 2022 15:41
То були неправильні миші Люди в більшості вже перехворіли або вакциновані або "два в одному". Отже, потрібно було брати відповідних мишей, а не тих, що вперше зіткнулися з вірусом.
Додано: Сер 19 жов, 2022 16:27
Додано: Суб 24 гру, 2022 17:23
Виключно через піклування про здоров'я нації ;)
В Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. В этот раз до 30 апреля 2023 года.
Де статистика утилізації вакцин? Скільки "нарідних" грошей пустили на вітер
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:19
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:50
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:53
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Насправді й досі люди хворіють, пару колег нещодавно, але все якось куди легше проходить
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:19
Так і від грипу хворіли останніх років 300 ....
Комусь було гірше, комусь легше...але сприймали це спокійно...
Тепер самі бачите
Пропоганда може з 140 млн - зробити вбивць
З 9млрд - зашуганих...
То може хоч на цьому ресурсі скористаєтесь власними можливостями і зменшите потік лохотрону?
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:35
В мене повноважень робити заяви на тему ковіду немає, якщо ви про це.
Щодо грипу (хоча я тестів на грип не робив ніколи, тому не можу сказати, коли то було якесь інше ГРВІ, а коли грип) - я за вже життя ніколи не хворів "тяжко" (надто довго чи з критичною температурою). А от ковід в 2020 був першим таким випадком. За вже життя не пригадаю жодного не те що родича, а хоча б знайомого, що помер чи хоча б потрапив в реанімаію з ГРВІ/грипом. А від ковіду таких було кілька за пару років. Це, звісно, не надто репрезентативно, щоб робити якісь висновки про доцільність чи обґрунтованість обмежень, але щодо того, що ця зараза куди небезпечніше, ніж звичні нам грипи/ГРВІ, в мене сумнівів майже немає. (П.С. Іспанку не застав, то ж тут я її в порівняння не беру).
Наразі практично в усьому світі про ковід, фактично, забули, і я певен, що і в нас давно всі формальні каратинні обмеження давно варто було б відмінити (на практиці їх і немає, лише таблички з вимогами залишились). Але що таке коїться в Китаї для мене взагалі незрозуміло. Враховуючи, що в Китаї тотальна медіацензура, ми не можемо довіряти новинам звідти, але кому і навіщо тоді то треба в Китаї - неводомо.
П.С. 140 млн "вбивць" - це ви про кого?
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:12
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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