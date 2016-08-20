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в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.2 5 62
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
15%
9
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
35%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:51

  Faceless написав:Наразі практично в усьому світі про ковід, фактично, забули, і я певен, що і в нас давно всі формальні каратинні обмеження давно варто було б відмінити (на практиці їх і немає, лише таблички з вимогами залишились). Але що таке коїться в Китаї для мене взагалі незрозуміло. Враховуючи, що в Китаї тотальна медіацензура, ми не можемо довіряти новинам звідти, але кому і навіщо тоді то треба в Китаї - неводомо.


В Україні з 24 лютого ковід як рукою зняло. До цих пір про нього чуємо у контексті застуди. Що там у Китаї ми не знаємо, але можна порівняти, як вони повідомляли про ковід в 2020 і як зараз - ніби два різних ковіда. А як вам реакція світу тоді і зараз?
З цього я роблю висновок, що Китай хоче використати цей ковід для якихось цілей - відволікає увагу всередині країни та поза її межами від чогось іншого.
Як на мене, це "інше" прямо пов'язане з війною. Вважаю, що Китай є головним вигодонабувачем від війни рф з Україною.
fler
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