Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Faceless написав:Наразі практично в усьому світі про ковід, фактично, забули, і я певен, що і в нас давно всі формальні каратинні обмеження давно варто було б відмінити (на практиці їх і немає, лише таблички з вимогами залишились). Але що таке коїться в Китаї для мене взагалі незрозуміло. Враховуючи, що в Китаї тотальна медіацензура, ми не можемо довіряти новинам звідти, але кому і навіщо тоді то треба в Китаї - неводомо.
В Україні з 24 лютого ковід як рукою зняло. До цих пір про нього чуємо у контексті застуди. Що там у Китаї ми не знаємо, але можна порівняти, як вони повідомляли про ковід в 2020 і як зараз - ніби два різних ковіда. А як вам реакція світу тоді і зараз?
З цього я роблю висновок, що Китай хоче використати цей ковід для якихось цілей - відволікає увагу всередині країни та поза її межами від чогось іншого.
Як на мене, це "інше" прямо пов'язане з війною. Вважаю, що Китай є головним вигодонабувачем від війни рф з Україною.