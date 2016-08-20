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Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:51
Faceless написав:
Наразі практично в усьому світі про ковід, фактично, забули, і я певен, що і в нас давно всі формальні каратинні обмеження давно варто було б відмінити (на практиці їх і немає, лише таблички з вимогами залишились). Але що таке коїться в Китаї для мене взагалі незрозуміло. Враховуючи, що в Китаї тотальна медіацензура, ми не можемо довіряти новинам звідти, але кому і навіщо тоді то треба в Китаї - неводомо.
В Україні з 24 лютого ковід як рукою зняло. До цих пір про нього чуємо у контексті застуди. Що там у Китаї ми не знаємо, але можна порівняти, як вони повідомляли про ковід в 2020 і як зараз - ніби два різних ковіда. А як вам реакція світу тоді і зараз?
З цього я роблю висновок, що Китай хоче використати цей ковід для якихось цілей - відволікає увагу всередині країни та поза її межами від чогось іншого.
Як на мене, це "інше" прямо пов'язане з війною. Вважаю, що Китай є головним вигодонабувачем від війни рф з Україною.
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fler
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:44
fler написав: Faceless написав:
Наразі практично в усьому світі про ковід, фактично, забули, і я певен, що і в нас давно всі формальні каратинні обмеження давно варто було б відмінити (на практиці їх і немає, лише таблички з вимогами залишились). Але що таке коїться в Китаї для мене взагалі незрозуміло. Враховуючи, що в Китаї тотальна медіацензура, ми не можемо довіряти новинам звідти, але кому і навіщо тоді то треба в Китаї - неводомо
.
В Україні з 24 лютого ковід як рукою зняло. До цих пір про нього чуємо у контексті застуди. Що там у Китаї ми не знаємо, але можна порівняти, як вони повідомляли про ковід в 2020 і як зараз - ніби два різних ковіда. А як вам реакція світу тоді і зараз?
З цього я роблю висновок, що Китай хоче використати цей ковід для якихось цілей - відволікає увагу всередині країни та поза її межами від чогось іншого.
Як на мене, це "інше" прямо пов'язане з війною. Вважаю, що Китай є головним вигодонабувачем від війни рф з Україною.
Що ж тут невідомого?
Одні олігархи пилили бабло на протиепідемічних заходах. Інші втрачали бабло і проплатили протести, щоб розігнати це шапіто.
Ковід нікуди не дівся. На днях бачив букви ХВВ (скільки ми пропустили!), а пісня та ж: петляє від імунітету (бустерного?). Хотів те принести на форум, а не вирішив не чіпати, щоб не смерділо.
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Ромасик
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Додано: Суб 14 січ, 2023 15:30
Доходит информация, что в этом году режут финансирование больниц примерно на треть (сколько придет из оставшегося по факту - большой вопрос).
Часть персонала либо увольняют, либо переводят на пол-ставки.
Короче, судя по всему проблем с ковидом в стране больше не ожидается)))
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antey1969
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Додано: Суб 14 січ, 2023 15:56
antey1969 написав:
финансирование больниц примерно на треть (
Третина населення або виїхала з країни, або в окупації. Плюс якась частина в силових структурах і отримує мед.допомогу від них. Може +- все норм?
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Hotab
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Додано: Суб 14 січ, 2023 16:10
Hotab написав: antey1969 написав:
финансирование больниц примерно на треть (
Третина населення або виїхала з країни, або в окупації. Плюс якась частина в силових структурах і отримує мед.допомошу від нмх. Може +- все норм?
Да, примерно четверть-треть населения выехала или под рашистами.
Если не учитывать инфляцию(стоимость медикаментов и расходников) и минус 20% разрушенных или оставшихся на оккупированных территориях медучереждений, то вроде и все было бы нормально.
Но вот в чем беда, урезается также финансирование больниц западных регионов страны, которые наводнены беженцами.
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antey1969
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