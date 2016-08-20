Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Faceless написав:Наразі практично в усьому світі про ковід, фактично, забули, і я певен, що і в нас давно всі формальні каратинні обмеження давно варто було б відмінити (на практиці їх і немає, лише таблички з вимогами залишились). Але що таке коїться в Китаї для мене взагалі незрозуміло. Враховуючи, що в Китаї тотальна медіацензура, ми не можемо довіряти новинам звідти, але кому і навіщо тоді то треба в Китаї - неводомо.
В Україні з 24 лютого ковід як рукою зняло. До цих пір про нього чуємо у контексті застуди. Що там у Китаї ми не знаємо, але можна порівняти, як вони повідомляли про ковід в 2020 і як зараз - ніби два різних ковіда. А як вам реакція світу тоді і зараз? З цього я роблю висновок, що Китай хоче використати цей ковід для якихось цілей - відволікає увагу всередині країни та поза її межами від чогось іншого. Як на мене, це "інше" прямо пов'язане з війною. Вважаю, що Китай є головним вигодонабувачем від війни рф з Україною.
Faceless написав:Наразі практично в усьому світі про ковід, фактично, забули, і я певен, що і в нас давно всі формальні каратинні обмеження давно варто було б відмінити (на практиці їх і немає, лише таблички з вимогами залишились). Але що таке коїться в Китаї для мене взагалі незрозуміло. Враховуючи, що в Китаї тотальна медіацензура, ми не можемо довіряти новинам звідти, але кому і навіщо тоді то треба в Китаї - неводомо.
В Україні з 24 лютого ковід як рукою зняло. До цих пір про нього чуємо у контексті застуди. Що там у Китаї ми не знаємо, але можна порівняти, як вони повідомляли про ковід в 2020 і як зараз - ніби два різних ковіда. А як вам реакція світу тоді і зараз? З цього я роблю висновок, що Китай хоче використати цей ковід для якихось цілей - відволікає увагу всередині країни та поза її межами від чогось іншого. Як на мене, це "інше" прямо пов'язане з війною. Вважаю, що Китай є головним вигодонабувачем від війни рф з Україною.
Що ж тут невідомого? Одні олігархи пилили бабло на протиепідемічних заходах. Інші втрачали бабло і проплатили протести, щоб розігнати це шапіто. Ковід нікуди не дівся. На днях бачив букви ХВВ (скільки ми пропустили!), а пісня та ж: петляє від імунітету (бустерного?). Хотів те принести на форум, а не вирішив не чіпати, щоб не смерділо.
Доходит информация, что в этом году режут финансирование больниц примерно на треть (сколько придет из оставшегося по факту - большой вопрос). Часть персонала либо увольняют, либо переводят на пол-ставки. Короче, судя по всему проблем с ковидом в стране больше не ожидается)))
antey1969 написав:финансирование больниц примерно на треть (
Третина населення або виїхала з країни, або в окупації. Плюс якась частина в силових структурах і отримує мед.допомошу від нмх. Може +- все норм?
Да, примерно четверть-треть населения выехала или под рашистами. Если не учитывать инфляцию(стоимость медикаментов и расходников) и минус 20% разрушенных или оставшихся на оккупированных территориях медучереждений, то вроде и все было бы нормально. Но вот в чем беда, урезается также финансирование больниц западных регионов страны, которые наводнены беженцами.
antey1969 написав:финансирование больниц примерно на треть (
Третина населення або виїхала з країни, або в окупації. Плюс якась частина в силових структурах і отримує мед.допомошу від нмх. Може +- все норм?
Да, примерно четверть-треть населения выехала или под рашистами. Если не учитывать инфляцию(стоимость медикаментов и расходников) и минус 20% разрушенных или оставшихся на оккупированных территориях медучереждений, то вроде и все было бы нормально. Но вот в чем беда, урезается также финансирование больниц западных регионов страны, которые наводнены беженцами.
Лікарів на паері побільшало:
Війна та "мертві душі" в медицині: в країні вибудували злочинну піраміду? https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... jM0LjAuMA.. Від початку повномасштабної війни у пошуках безпечних місць для своїх сімей з України виїхало понад 14,5 мільйона українців, які мають різні професії. Про це недавно заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець. Кожен із нас за цей час зіткнувся з тим, що сімейний лікар, педіатр, онколог, хірург або турботлива медсестра перебувають поза межами країни. Оскільки, крім того, що лікували нас і робили необхідні медичні маніпуляції, є ще й мамами або молодими бабусями, які вивезли своїх дітей та онуків за кордон. За межами України опинилася величезна кількість медичних працівників. Частина їх працевлаштувалася в європейських країнах. Частина ще думає про повернення. Ми хотіли оцінити й зрозуміти, скільки медпрацівників Україна втратила під час війни. Яким же було наше здивування, коли ми побачили, що за цей період загалом по країні кількість лікарів-спеціалістів… збільшилася на 4% (+4467), лікарів первинної медичної допомоги (ПМД) — на 4,2% (+1080), а середнього медичного персоналу — на 5,7% (+8961). Обсяги безконтрольного фінансування "мертвих душ" з числа медперсоналу, що виїхав, і "мертвих (ненаданих) послуг" пацієнтам, які навіть не здогадуються, що на них списують бюджетні кошти, насправді можуть обчислюватися не мільйонами (спійманих за руку пройдисвітів від медицини), а мільярдами гривень. А якщо це справді так, значить за місяці війни в країні вибудувано злочинну піраміду, де "у темі й на паях" усі рівні: від сімейного до головного лікаря, від чиновників мерій і обласних ДОЗів до МОЗ і НСЗУ?
Ну а щодо ковіду, то час все розставив на свої місця.
Ой+ Не нужно путать "статистику" от НЗСУ и реалии. Как только в МОЗ окопался Ляшко, стало ясно, что систему здравоохранения будут гробить на корню, разрисовывая в красках как чудернесенько будет пробить дно, скача в тартатары на розовых пони. С перепуга в начале прошлого года, "реформу" срочно тормознули на перископной глубине. В Киеве медики дежурили тогда в больницах по трое-четверо суток подряд. Сейчас решили, что самое время продолжить, к счастью такие события как в Днепре случаются нечасто.
antey1969 написав:Не нужно путать "статистику" от НЗСУ и реалии.
Суть цитати, що на "мертві душі" лікарів і "хворих" списують значні кошти.
Hotab написав:Шо він розставив у вас? Вже нема 720 тис померлих в 2021 році , замість звичних 580 тис? Доречі,війна за рік здається забере менше. Хоча, звичайно, якість померлих в обох випадках дуже різна.
Увага була приділена надмірна на шкоду багатьом важливим речам. В тому числі і обороноздатності. Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.
Ой+ написав:Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.
Лінь дивитись стату смертності в Європі без постСССР) за 2022 рік. ІМХО там нема критичних цифр. Тому і нема таких рішень, як раніше. Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.