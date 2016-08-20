Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Війна та "мертві душі" в медицині: в країні вибудували злочинну піраміду?Від початку повномасштабної війни у пошуках безпечних місць для своїх сімей з України виїхало понад 14,5 мільйона українців, які мають різні професії. Про це недавно заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець. Кожен із нас за цей час зіткнувся з тим, що сімейний лікар, педіатр, онколог, хірург або турботлива медсестра перебувають поза межами країни. Оскільки, крім того, що лікували нас і робили необхідні медичні маніпуляції, є ще й мамами або молодими бабусями, які вивезли своїх дітей та онуків за кордон.За межами України опинилася величезна кількість медичних працівників. Частина їх працевлаштувалася в європейських країнах. Частина ще думає про повернення. Ми хотіли оцінити й зрозуміти, скільки медпрацівників Україна втратила під час війни.Яким же було наше здивування, коли ми побачили, що за цей період загалом по країні кількість лікарів-спеціалістів… збільшилася на 4% (+4467), лікарів первинної медичної допомоги (ПМД) — на 4,2% (+1080), а середнього медичного персоналу — на 5,7% (+8961). Обсяги безконтрольного фінансування "мертвих душ" з числа медперсоналу, що виїхав, і "мертвих (ненаданих) послуг" пацієнтам, які навіть не здогадуються, що на них списують бюджетні кошти, насправді можуть обчислюватися не мільйонами (спійманих за руку пройдисвітів від медицини), а мільярдами гривень. А якщо це справді так, значить за місяці війни в країні вибудувано злочинну піраміду, де "у темі й на паях" усі рівні: від сімейного до головного лікаря, від чиновників мерій і обласних ДОЗів до МОЗ і НСЗУ?