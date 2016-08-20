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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.2 5 63
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
16%
10
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
35%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:16

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.

Лінь дивитись стату смертності в Європі
без постСССР) за 2022 рік. ІМХО там нема критичних цифр. Тому і нема таких рішень, як раніше.
Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.

В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:21

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

antey1969 написав:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.

Лінь дивитись стату смертності в Європі
без постСССР) за 2022 рік. ІМХО там нема критичних цифр. Тому і нема таких рішень, як раніше.
Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.

В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:31

Faceless
Думаю, есть.
Как только доберется до Европы китайский вариант, увидим точнее.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:04

  Faceless написав:
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні

Ок, до України багато їдуть з Європи, постійно. Україна чіпована менше ніж на 50%, коли європейські країни на 80% (плюс-мінус). Чому вони хворіють, а ми - ні? Майже щодня буваю в супермаркетах, маршрутках, на ринку - не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:
fler
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