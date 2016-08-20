|
|
|
Епідемія коронавірусу в Україні та світі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 січ, 2023 19:16
Hotab написав: Ой+ написав:
Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.
Лінь дивитись стату смертності в Європі
без постСССР) за 2022 рік. ІМХО там нема критичних цифр. Тому і нема таких рішень, як раніше.
Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.
В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11668
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 3487 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 19:21
antey1969 написав: Hotab написав: Ой+ написав:
Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.
Лінь дивитись стату смертності в Європі
без постСССР) за 2022 рік. ІМХО там нема критичних цифр. Тому і нема таких рішень, як раніше.
Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.
В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32592
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1361 раз.
- Подякували: 7677 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 15 січ, 2023 19:31
Faceless
Думаю, есть.
Как только доберется до Европы китайский вариант, увидим точнее.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11668
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 3487 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 20:04
Faceless написав:
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
Ок, до України багато їдуть з Європи, постійно. Україна чіпована менше ніж на 50%, коли європейські країни на 80% (плюс-мінус). Чому вони хворіють, а ми - ні? Майже щодня буваю в супермаркетах, маршрутках, на ринку - не бачу і не чую, щоб хтось кашляв.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3546
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7975
|22880606
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|0
|1183
|
|
|16
|6788
|
Суб 20 сер, 2016 15:38
innok
|