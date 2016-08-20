Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Ой+ написав:Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.
Лінь дивитись стату смертності в Європі без постСССР) за 2022 рік. ІМХО там нема критичних цифр. Тому і нема таких рішень, як раніше. Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.
В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Ой+ написав:Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.
Лінь дивитись стату смертності в Європі без постСССР) за 2022 рік. ІМХО там нема критичних цифр. Тому і нема таких рішень, як раніше. Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.
В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
Ок, до України багато їдуть з Європи, постійно. Україна чіпована менше ніж на 50%, коли європейські країни на 80% (плюс-мінус). Чому вони хворіють, а ми - ні? Майже щодня буваю в супермаркетах, маршрутках, на ринку - не бачу і не чую, щоб хтось кашляв.
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
Ок, до України багато їдуть з Європи, постійно. Україна чіпована менше ніж на 50%, коли європейські країни на 80% (плюс-мінус). Чому вони хворіють, а ми - ні? Майже щодня буваю в супермаркетах, маршрутках, на ринку - не бачу і не чую, щоб хтось кашляв.
Всім привіт) Ну у мене ковід Два чи трі дні були чихи зрідка, думав - перемерз. Ну, ще незвично холодні руки, але ж я не красна дєвіца, аби на таке зважати... у підсумку геть нюх втратив З таким симптомом гріх було не звернутися до медиків, які швиденько провели експрес-тест і погнали мене додому. Якби не втрата чутливості до запахів, до лікарів би не звертався. Температури не було, самопочуття задовільне. Лікарка сказала, що ковіду зараз мало, як і важких випадків. Я так собі думаю - просто не звертаються.
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
Ок, до України багато їдуть з Європи, постійно. Україна чіпована менше ніж на 50%, коли європейські країни на 80% (плюс-мінус). Чому вони хворіють, а ми - ні? Майже щодня буваю в супермаркетах, маршрутках, на ринку - не бачу і не чую, щоб хтось кашляв.
У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях. До речі, кашля цілком може не бути.
Hotab написав:Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.
Та як пошукати, то є: Для порівняння, у 2021 деякі регіони сиділи місяці на локдауні не маючи не те що померлого, а офіційно захворівшого. Але як зараз кажуть - розкажіть щось про ковід, бо хочу розслабитись.