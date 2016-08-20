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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.2 5 63
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
16%
10
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
35%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
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35%
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Інше
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:16

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.

Лінь дивитись стату смертності в Європі
без постСССР) за 2022 рік. ІМХО там нема критичних цифр. Тому і нема таких рішень, як раніше.
Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.

В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:21

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

antey1969 написав:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:Зараз якби є зараза і стата десь така, що рік чи два назад всіх би закрили наглухо. Але цього вже ніхто не робить, навіть Китай.

Лінь дивитись стату смертності в Європі
без постСССР) за 2022 рік. ІМХО там нема критичних цифр. Тому і нема таких рішень, як раніше.
Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.

В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:31

Faceless
Думаю, есть.
Как только доберется до Европы китайский вариант, увидим точнее.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:04

  Faceless написав:
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні

Ок, до України багато їдуть з Європи, постійно. Україна чіпована менше ніж на 50%, коли європейські країни на 80% (плюс-мінус). Чому вони хворіють, а ми - ні? Майже щодня буваю в супермаркетах, маршрутках, на ринку - не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:18

  fler написав:
  Faceless написав:
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні

Ок, до України багато їдуть з Європи, постійно. Україна чіпована менше ніж на 50%, коли європейські країни на 80% (плюс-мінус). Чому вони хворіють, а ми - ні? Майже щодня буваю в супермаркетах, маршрутках, на ринку - не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:

Всім привіт)
Ну у мене ковід :roll:
Два чи трі дні були чихи зрідка, думав - перемерз. Ну, ще незвично холодні руки, але ж я не красна дєвіца, аби на таке зважати... у підсумку геть нюх втратив :lol:
З таким симптомом гріх було не звернутися до медиків, які швиденько провели експрес-тест і погнали мене додому.
Якби не втрата чутливості до запахів, до лікарів би не звертався. Температури не було, самопочуття задовільне.
Лікарка сказала, що ковіду зараз мало, як і важких випадків. Я так собі думаю - просто не звертаються.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:25

Навуходоносор все равно выздоравливайте :)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:01

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

fler написав:
  Faceless написав:
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости, но без такой смертности, как в прошлые годы. Обращений реально много, но температура буквально несколько дней, потом зачастую следует слабость на несколько дней и кашель еще на 2-4 недели
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні

Ок, до України багато їдуть з Європи, постійно. Україна чіпована менше ніж на 50%, коли європейські країни на 80% (плюс-мінус). Чому вони хворіють, а ми - ні? Майже щодня буваю в супермаркетах, маршрутках, на ринку - не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:


У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 00:46

Faceless
Отметил местные особенности.
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.
Может здесь в регионе другой штамм или более легкие просто не обращаются.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 08:15

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Hotab написав:Нас вже ми не подивимось. Як мінімум до кінця війни. Да і то, не побачимо чогось нормального, коли мільйонів нема в країні.

Та як пошукати, то є:
Зображення
Для порівняння, у 2021 деякі регіони сиділи місяці на локдауні не маючи не те що померлого, а офіційно захворівшого.
Але як зараз кажуть - розкажіть щось про ковід, бо хочу розслабитись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 09:45

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Ой+ написав:Та як пошукати, то є:

Не люблю коли вмикають режим "мавп'ячий".
Коли вся медицина (принаймні такі великі міста як Харків, Дніпро, Київ, Запоріжжя, Одеса) працює на порятунок тисяч поранених щодня, коли сотні людей щодня гинуть від вибухів та обстрілів, коли мільйони людей виїхали , то про яку порівняльну, чи ще якусь статистику в Україні можна розмовляти??

Цікавим може бути спокійна Європа. Або США. В яких, на відмну від 2020 року чи першої половини 2021 року нема високих аномальних показників смертності, тому і нема радикальних рішень по обмеженням. А не тому, що комусь хочеться зараз повтішатись "агась! Мабуть зрозуміли щось!"
Hotab
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