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Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 січ, 2023 11:46
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости... Обращений реально много...
Навуходоносор написав:
Лікарка сказала, що ковіду в Україні
зараз мало, як і важких випадків.
Faceless написав:
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
В Європі виробився "вакцинний" колективний імунітет внаслідок масового чіпування.
В Україні виробився природній колективний імунітет внаслідок масового "перехворіли".В Україні:
В Європі:
Faceless написав: fler написав:
... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв.
У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.
antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 12:13
fler написав:
В Європі:
Faceless написав: fler написав:
... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв.
У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.
antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.
Але всі перехворіли легко.
Якщо це завдяки колективному імунітету, то щоб порівнювати "чіповані" vs "перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією.
У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?
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