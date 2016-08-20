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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5027502850295030

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.2 5 63
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
16%
10
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
35%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:46

Як цікаво...;)

antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости... Обращений реально много...

  Навуходоносор написав:Лікарка сказала, що ковіду в Україні зараз мало, як і важких випадків.

  Faceless написав:Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні

:D :D :D
В Європі виробився "вакцинний" колективний імунітет внаслідок масового чіпування.
В Україні виробився природній колективний імунітет внаслідок масового "перехворіли".
В Україні:
  Faceless написав:
fler написав:... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:

У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.

В Європі:
  antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:13

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

fler написав:
  Faceless написав:
fler написав:... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:

У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.

В Європі:
  antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.

Але всі перехворіли легко.
Якщо це завдяки колективному імунітету, то щоб порівнювати "чіповані" vs "перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією.
У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?
Faceless
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