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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.2 5 63
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
16%
10
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
35%
22
Зробив 2 щеплення і досить
10%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:46

Як цікаво...;)

antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости... Обращений реально много...

  Навуходоносор написав:Лікарка сказала, що ковіду в Україні зараз мало, як і важких випадків.

  Faceless написав:Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні

:D :D :D
В Європі виробився "вакцинний" колективний імунітет внаслідок масового чіпування.
В Україні виробився природній колективний імунітет внаслідок масового "перехворіли".
В Україні:
  Faceless написав:
fler написав:... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:

У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.

В Європі:
  antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:13

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

fler написав:
  Faceless написав:
fler написав:... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:

У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.

В Європі:
  antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.

Але всі перехворіли легко.
Якщо це завдяки колективному імунітету, то щоб порівнювати "чіповані" vs "перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією.
У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:45

  Faceless написав:...щоб порівнювати "чіповані" v"перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією.
У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?

Я не вважаю нашу статистику співставною з іншими країнами через те, як вона велася - різні критерії віднесення, багато сумнівних даних.
Вже майже рік минув від того, як перестали чіпувати людей, зокрема в ЄС. Зараз у них черговий пік і багато звернень з ковідом. Чому не чіпують?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:52

В 2021 році взяли 2 контрольні групи по 100 чоловік.

Для однієї провели курси виживання на воді. Для іншої ні.
Обидві закинули на середину озера.
В першій потонув один чоловік,в другій 10.

В 2023 році в живих з обох груп кинули знов в озеро. Всі виплили, обидві групи
Висновок плоскоземельця: Вчити не було сенсу,в 2023 році виживають вони однаково добре

Розумні зрозуміють.
Ой+ може продовжити розказувати,як в деяких регіонах місяцями в2021 році не хворіли і не помирали від ковід, а +140 тис смертей Україні в цьому ж таки році закинули аватари з планети Пандора.

  fler написав:Чому не чіпують?

Бо не помирають. Як помирали в 2020 та першій половині 2021-го
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:19

Ох вже цей верблюжий грип)))

Промайнула осінь і вже половина зими... - а у нас, звичайно, були і з температурою і з кашлем(та й на моменті, щось двоє є такі) - але їх нюкуди не забирають, лікуються звичайними таблетками/порошками... і - все ок!👍😉
І то при тому, що постійно, майже, всі поруч ;)
І не чути, щоб десь від цього хтось помер(між собою хлопці з різних бригад спілкуються часто по телефону)

Так що не такий страшний верблюжий грип... на відміну, як, наприклад... аватаризм ;)
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