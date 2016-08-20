|
|
|
Епідемія коронавірусу в Україні та світі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 січ, 2023 11:46
antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости... Обращений реально много...
Навуходоносор написав:
Лікарка сказала, що ковіду в Україні
зараз мало, як і важких випадків.
Faceless написав:
Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні
В Європі виробився "вакцинний" колективний імунітет внаслідок масового чіпування.
В Україні виробився природній колективний імунітет внаслідок масового "перехворіли".В Україні:
В Європі:
Faceless написав: fler написав:
... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв.
У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.
antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3548
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 січ, 2023 12:13
fler написав:
В Європі:
Faceless написав: fler написав:
... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв.
У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.
antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.
Але всі перехворіли легко.
Якщо це завдяки колективному імунітету, то щоб порівнювати "чіповані" vs "перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією.
У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32597
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1361 раз.
- Подякували: 7677 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 16 січ, 2023 12:45
Faceless написав:
...щоб порівнювати "чіповані" v"перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією.
У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?
Я не вважаю нашу статистику співставною з іншими країнами через те, як вона велася - різні критерії віднесення, багато сумнівних даних.
Вже майже рік минув від того, як перестали чіпувати людей, зокрема в ЄС. Зараз у них черговий пік і багато звернень з ковідом. Чому не чіпують?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3548
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 січ, 2023 12:52
В 2021 році взяли 2 контрольні групи по 100 чоловік.
Для однієї провели курси виживання на воді. Для іншої ні.
Обидві закинули на середину озера.
В першій потонув один чоловік,в другій 10.
В 2023 році в живих з обох груп кинули знов в озеро. Всі виплили, обидві групи
Висновок плоскоземельця: Вчити не було сенсу,в 2023 році виживають вони однаково добре
Розумні зрозуміють.
Ой+ може продовжити розказувати,як в деяких регіонах місяцями в2021 році не хворіли і не помирали від ковід, а +140 тис смертей Україні в цьому ж таки році закинули аватари з планети Пандора.
fler написав:
Чому не чіпують?
Бо не помирають. Як помирали в 2020 та першій половині 2021-го
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8529
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 1914 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 16 січ, 2023 13:19
Промайнула осінь і вже половина зими... - а у нас, звичайно, були і з температурою і з кашлем(та й на моменті, щось двоє є такі) - але їх нюкуди не забирають, лікуються звичайними таблетками/порошками... і - все ок!👍😉
І то при тому, що постійно, майже, всі поруч
І не чути, щоб десь від цього хтось помер(між собою хлопці з різних бригад спілкуються часто по телефону)
Так що не такий страшний верблюжий грип... на відміну, як, наприклад... аватаризм
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4316
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7975
|22880754
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|0
|1185
|
|
|16
|6788
|
Суб 20 сер, 2016 15:38
innok
|