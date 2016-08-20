Епідемія коронавірусу в Україні та світі

fler написав:... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв.
У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях. До речі, кашля цілком може не бути.
В Європі:
antey1969 написав:Faceless Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.
Але всі перехворіли легко. Якщо це завдяки колективному імунітету, то щоб порівнювати "чіповані" vs "перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією. У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?
Faceless написав:...щоб порівнювати "чіповані" v"перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією. У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?
Я не вважаю нашу статистику співставною з іншими країнами через те, як вона велася - різні критерії віднесення, багато сумнівних даних. Вже майже рік минув від того, як перестали чіпувати людей, зокрема в ЄС. Зараз у них черговий пік і багато звернень з ковідом. Чому не чіпують?
В 2021 році взяли 2 контрольні групи по 100 чоловік.
Для однієї провели курси виживання на воді. Для іншої ні. Обидві закинули на середину озера. В першій потонув один чоловік,в другій 10.
В 2023 році в живих з обох груп кинули знов в озеро. Всі виплили, обидві групи Висновок плоскоземельця: Вчити не було сенсу,в 2023 році виживають вони однаково добре
Розумні зрозуміють. Ой+ може продовжити розказувати,як в деяких регіонах місяцями в2021 році не хворіли і не помирали від ковід, а +140 тис смертей Україні в цьому ж таки році закинули аватари з планети Пандора.
fler написав:Чому не чіпують?
Бо не помирають. Як помирали в 2020 та першій половині 2021-го
Промайнула осінь і вже половина зими... - а у нас, звичайно, були і з температурою і з кашлем(та й на моменті, щось двоє є такі) - але їх нюкуди не забирають, лікуються звичайними таблетками/порошками... і - все ок!👍😉 І то при тому, що постійно, майже, всі поруч І не чути, щоб десь від цього хтось помер(між собою хлопці з різних бригад спілкуються часто по телефону)
Так що не такий страшний верблюжий грип... на відміну, як, наприклад... аватаризм
по окремим ОТГ то ще довше. Кинув інфографіку, бо все ж таки якась статистика ведеться і у нас. Цікавить світ, то https://www.worldometers.info/coronavirus/ далі все рахує. В ФРН якби не все гладко. Але локдаунитись вже не хочуть. Показовий Китай, коли після 2 років кошмарення, пустили все по течії. У нас же зараз набагато гірша ситуація в плані можливостей освітнього процесу, з комунальними проблемами і регулярними тривогами, але здебільшо очне навчання, бо за два роки вже стало ясно, яку віддалену міну заклали довгограючі карантини. І на цьому ж ковідну тему надовго для себе закриваю - не важлива на даному етапі.
Успіх написав:Так що не такий страшний верблюжий грип... на відміну, як, наприклад... аватаризм
Ireland’s excess deaths rate rivals worst of Covid pandemic
More fatalities recorded at Christmas than in any of the past five years
Ireland's huge surge in excess deaths has been compared to the worst death rate of the pandemic, with Covid-19 no longer the leading cause of death in official reports.
According to statistics, in Ireland, 80% of the population is fully vaccinated, more than 60% of the country's inhabitants have been revaccinated, having received additional doses of vaccination against Covid-19.