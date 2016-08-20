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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 64
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
11
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:46

Як цікаво...;)

antey1969 написав:В Европе сейчас идёт снова пик заболеваемости... Обращений реально много...

  Навуходоносор написав:Лікарка сказала, що ковіду в Україні зараз мало, як і важких випадків.

  Faceless написав:Цікаво, чи є в цьому заслуга чіпування, чи то просто штами вже не такі агресивні

:D :D :D
В Європі виробився "вакцинний" колективний імунітет внаслідок масового чіпування.
В Україні виробився природній колективний імунітет внаслідок масового "перехворіли".
В Україні:
  Faceless написав:
fler написав:... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:

У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.

В Європі:
  antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:13

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

fler написав:
  Faceless написав:
fler написав:... не бачу і не чую, щоб хтось кашляв. :shock:

У мене вже кілька колег перехворіло, буквально на днях.
До речі, кашля цілком може не бути.

В Європі:
  antey1969 написав:Faceless
Кашель не интенсивный, но глубокий и сухой.

Але всі перехворіли легко.
Якщо це завдяки колективному імунітету, то щоб порівнювати "чіповані" vs "перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією.
У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:45

  Faceless написав:...щоб порівнювати "чіповані" v"перехворіли" треба порівнювати рівень надлишкової смертності у нас і в країнах з високою чіпізацією.
У вас є цифри, вони на чию користь, чи однакові?

Я не вважаю нашу статистику співставною з іншими країнами через те, як вона велася - різні критерії віднесення, багато сумнівних даних.
Вже майже рік минув від того, як перестали чіпувати людей, зокрема в ЄС. Зараз у них черговий пік і багато звернень з ковідом. Чому не чіпують?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:52

В 2021 році взяли 2 контрольні групи по 100 чоловік.

Для однієї провели курси виживання на воді. Для іншої ні.
Обидві закинули на середину озера.
В першій потонув один чоловік,в другій 10.

В 2023 році в живих з обох груп кинули знов в озеро. Всі виплили, обидві групи
Висновок плоскоземельця: Вчити не було сенсу,в 2023 році виживають вони однаково добре

Розумні зрозуміють.
Ой+ може продовжити розказувати,як в деяких регіонах місяцями в2021 році не хворіли і не помирали від ковід, а +140 тис смертей Україні в цьому ж таки році закинули аватари з планети Пандора.

  fler написав:Чому не чіпують?

Бо не помирають. Як помирали в 2020 та першій половині 2021-го
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:19

Ох вже цей верблюжий грип)))

Промайнула осінь і вже половина зими... - а у нас, звичайно, були і з температурою і з кашлем(та й на моменті, щось двоє є такі) - але їх нюкуди не забирають, лікуються звичайними таблетками/порошками... і - все ок!👍😉
І то при тому, що постійно, майже, всі поруч ;)
І не чути, щоб десь від цього хтось помер(між собою хлопці з різних бригад спілкуються часто по телефону)

Так що не такий страшний верблюжий грип... на відміну, як, наприклад... аватаризм ;)
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:25

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Hotab написав:Це які такі регіони?
І чи справді там не було аномальної смертності? Ви дивились смертність в цих областях по місяцям?

Не дивився по смертності, але ж було через місяць карантину:
У Миколаївській області досі офіційно немає жодного випадку коронавірусу. https://www.bbc.com/ukrainian/features-52214986
по окремим ОТГ то ще довше.
Кинув інфографіку, бо все ж таки якась статистика ведеться і у нас.
Цікавить світ, то https://www.worldometers.info/coronavirus/ далі все рахує. В ФРН якби не все гладко. Але локдаунитись вже не хочуть. Показовий Китай, коли після 2 років кошмарення, пустили все по течії.
У нас же зараз набагато гірша ситуація в плані можливостей освітнього процесу, з комунальними проблемами і регулярними тривогами, але здебільшо очне навчання, бо за два роки вже стало ясно, яку віддалену міну заклали довгограючі карантини. І на цьому ж ковідну тему надовго для себе закриваю - не важлива на даному етапі.
  Успіх написав:Так що не такий страшний верблюжий грип... на відміну, як, наприклад... аватаризм

А може зелений змій помагає?
Але не перевіряйте :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:29

Ireland’s excess deaths rate rivals worst of Covid pandemic

More fatalities recorded at Christmas than in any of the past five years

Ireland's huge surge in excess deaths has been compared to the worst death rate of the pandemic, with Covid-19 no longer the leading cause of death in official reports.

According to statistics, in Ireland, 80% of the population is fully vaccinated, more than 60% of the country's inhabitants have been revaccinated, having received additional doses of vaccination against Covid-19.

https://www.thetimes.co.uk/article/240203b2-9450-11ed-b849-7c425fb89a82
User253
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:43

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Ой+ написав:А може зелений змій помагає?
Але не перевіряйте

Та коли люди на таблетках/порошках, то дружба з зеленим змієм, якщо і була, то припиняється)))
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:55

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  User253 написав:Ireland's huge surge in excess deaths has been compared to the worst death rate of the pandemic, with Covid-19 no longer the leading cause of death in official reports

Тот случай, когда ты уже не вкладчик, а юзер , но манипулятивно подавать информацию ты не перестал.

Вашему вниманию типичная попытка указать якобы на причиноследственную связь, подав вслед за тем абзацом , вот этот абзац, которого к слову, вообще нет в указанной по ссылке статье. То есть вкладчик намеренно обманул, притащив этот абзац сюда, и указав ссылку на статью The times.

Абзац, которого нет в статье, но вкладчик приклел его сюда:
According to statistics, in Ireland, 80% of the population is fully vaccinated, more than 60% of the country's inhabitants have been revaccinated, having received additional doses of vaccination against Covid-19.


Но на самом деле, второй абзац в этой статье выглядит вот так:

Post-pandemic pressures on the HSE such as treatment backlogs and a wave of late diagnoses allied to the added pressures on the health system of a lingering “twindemic” of flu and Covid-19 all appear to be taking their toll


Что переводится как:
Постпандемические нагрузки на HSE, такие как задержки лечения и волна поздних диагнозов, связанные с дополнительным давлением на систему здравоохранения затяжной «твиндемии» гриппа и Covid-19, похоже, берут свое.



То есть причиной появления избыточной смертности на рождество в Ирландии автор статьи показывает ослабленное здоровье как у переболевших ковид, так и не болевших им, но из-за несвоевременного получения помощи с другими диагнозами вследствие перегрузки системы здравоохранения во время предыдущих вспышек Ковид запустили свои болезни. Но никак не высокую вакцинацию, как пробует подсунуть нам вкладчик.

Кроме того, автор статьи акцентирует внимание, что рост избыточной смертности в странах Европы это последствия ослабленного вследствие пандемии здоровья и неспособность системы здравоохранения тащить повышенные нагрузки.



Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах Европы по мере того, как материализуются давно опасающиеся последствия пандемии для систем здравоохранения.

В Великобритании на прошлой неделе было зарегистрировано самое большое количество ежегодных избыточных смертей, не считая пандемии, с 1951 года, причем в первую очередь виноват кризис в NHS.




И это, кстати, печально.
Лично я разделял мнение того же Будивельныка, что в последующие годы после пандемии смертность во всех странах упадет. Ведь более пожилые и более слабые особи Ковид (вовк) уже отчасти забрал преждевременно. Но нет. Оказалось, урон от ковид испытали и благополучно его пережившие.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:32

  Hotab написав:Лично я разделял мнение того же Будивельныка, что в последующие годы после пандемии смертность во всех странах упадет. Ведь более пожилые и более слабые особи Ковид (вовк) уже отчасти забрал преждевременно. Но нет. Оказалось, урон от ковид испытали и благополучно его пережившие.

Тривають запеклі дискусії щодо побічних впливів вакцинації. У Британії, наприклад, її порівняли з Холокостом 😲
fler
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